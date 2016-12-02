Британия будет сохранять жесткую позицию в отношении РФ и настаивать на соблюдении санкций даже после Brexit - глава МИД

Британия готова сохранять жесткую линию в отношении Российской Федерации даже после выхода из состава ЕС. Такое заявление министр иностранных дел объединенного Королевства Борис Джонс сделает в своей речи в британском аналитическом центре Chatham House, пишет The Guardian.

При этом Джонс заявляет, что Британия и дальше поддерживать санкции против РФ, введенных из-за оккупации Крыма и причастности к войне на Донбассе.

"Великобритания решительно настаивает на необходимости сохранения санкций против России, введенных за оккупацию Крыма и за причастность к войне в восточной Украине. И именно Британия снова была самой непоколебимой в осуждении России за действия в Алеппо. По этим причинам мы не можем нормализовать отношения с Россией и вернуться к "бизнесу как обычно", - считает глава МИД Британии.

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При этом издание отмечает, что возможно Джонс также произнесет тезис относительно того, что Кремль может исправить ситуацию, если прекратит бомбардировки Алеппо, подтолкнув Асада к мирным переговорам, и будет придерживаться Минских соглашений в Украине.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф заверила в дальнейшей поддержке Украины независимо от результатов референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза.