"Это уже реальность и факт жизни": у Путина признали ведение холодной войны с США

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает "Украинская правда".

При этом он выразил надежду, что до реальной войны дело не дойдет.

"Особенно, когда мы говорим о ядерном оружии и говорим о гипотетической возможности третьей мировой войны, я верю, что все достаточно умны, чтобы не доводить дело до горячей войны. Но если мы говорим про холодную войну, информационную войну и пропагандистскую войну, это уже стало фактом жизни. Мы видим это ежедневно", - сказал он.

Иванов опроверг обвинения со стороны правительства США в том, что Россия стоит за взломом электронной почты Национального демократического комитета и заявил, что пока Вашингтон не предоставит конкретных доказательств, такие обвинения будут "пустыми заявлениями и пропагандой".

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Он также опроверг желание Кремля видеть президентом США Дональда Трампа, заявив, что это "абсолютно неправда".

Иванов выразил надежду на более прагматичные отношения со следующим главой Белого дома.

"Мы готовы к этому. Мы просто должны подождать до завершения избирательной кампании. Мы должны подождать еще несколько недель, мы просто должны быть терпеливыми", – заявил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не хочет новой "холодной войны" и продолжит искать пути налаживания конструктивного диалога с Россией.