НАТО не хочет новой "холодной войны" - генсек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во вступительном слове перед началом саммита НАТО в Варшаве.

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"НАТО не ищет конфронтации, мы не хотим новой «холодной войны». «Холодная война» ушла в историю и должна оставаться в истории. Мы будем продолжать искать содержательный и конструктивный диалог с Россией. Важно снизить риски и увеличить предсказуемость, углубить прозрачность. Это очень важно в такие времена как сейчас", - сказал генсек Альянса.

По его словам, участники саммита обсудят две главные темы - сдерживание и оборона и "достижения стабильности в нашем соседстве".

"Сильная оборона и сдерживание являются ключевой задачей НАТО, и мы развиваем Альянс для противостояния новым угрозам и вызовам. Мы примем важные решения о том, как усилить нашу оборону и сдерживание", - сказал Столтенберг.

Говоря о необходимости принятия решений, направленных на обеспечение стабильности в соседних с НАТО странах, генсек сказал: "Когда наши соседи стабильны - мы в безопасности".