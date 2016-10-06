Депутат Европарламента выпал из окна во время драки, врачи диагностировали кровоизлияние в мозг - СМИ

Депутат Европарламента, представитель Партии независимости Великобритании 49-летний Стивен Вульф выпал из окна здания Парламента в Страсбурге, сообщает телеканал Sky News.

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Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у депутата кровоизлияние в мозг.

По данным телеканала, на встрече европарламентариев от Партии независимости в Страсбурге произошла драка. Во время потасовки Вулфа ударили по голове, после чего депутат выпал в окно.

Представитель UKIP в свою очередь заявил, что Вулфу "внезапно стало плохо и его забрали в больницу для прохождения обследования".