Депутат Европарламента выпал из окна во время драки, врачи диагностировали кровоизлияние в мозг - СМИ
16:37, 06 октября 2016Мир
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Главный претендент на лидерство в Партии независимости Великобритании UKIP евродепутат Стивен Вулф находится в тяжелом состоянии после жаркого спора на партийном собрании в Европарламенте.
Европарламент / Иллюстрация / REUTERS
Депутат Европарламента, представитель Партии независимости Великобритании 49-летний Стивен Вульф выпал из окна здания Парламента в Страсбурге, сообщает телеканал Sky News.
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Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у депутата кровоизлияние в мозг.
По данным телеканала, на встрече европарламентариев от Партии независимости в Страсбурге произошла драка. Во время потасовки Вулфа ударили по голове, после чего депутат выпал в окно.
Представитель UKIP в свою очередь заявил, что Вулфу "внезапно стало плохо и его забрали в больницу для прохождения обследования".
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