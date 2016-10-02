Мэй назвала крайний срок запуска "статьи 50" для выхода Британии из ЕС

Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала в программе ведущего Би-би-си Эндрю Марра.

Точной даты активизации статьи 50 Лиссабонского договора , которая официально запускает процесс выхода страны из ЕС и определяет правила этого выхода Мэй не назвала. Но сказала, что, по плану, это должно произойти в первом квартале 2017 года, не позднее марта.

Читайте такжеВ Британии объяснили, почему России грозит судьба страны-изгоя

Премьер-министр сказала, что процесс выхода из ЕС будет довольно сложным и выразила надежду, что сейчас начнется подготовительная работа с остающимися в составе ЕС странами, чтобы, когда настанет момент, процесс переговоров был более гладким.

"Это важно не только для Британии, это важно для всей Европы, чтобы мы сделали это наилучшим образом, с наименьшими проблемами для бизнеса", - сказала она.

Это означает, что процесс выхода Британии из ЕС завершится к марту 2019 года. Процедура осуществления статьи 50 занимает около двух лет.

Ранее премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что переговоры по "брекситу" не могут завершиться какой-либо сделкой, предоставляющей британцам больше прав, чем гражданам любой другой страны за пределами ЕС.

Об этом Лондон неоднократно предупреждали и другие лидеры стран ЕС и чиновники Евросоюза.

Читайте такжеЕС и Всемирный банк объявили о создании 100 тысяч рабочих мест в Эфиопии

Премьер-министр Тереза Мэй пообещала отменить "Закон о европейских сообществах 1972 года", который ввел в действие верховенство законодательства Европейского союза на территории Великобритании.

Отмена закона 1972 года не вступит в силу до тех пор, пока Великобритания не покинет ЕС, инициировав действие статьи 50 Лиссабонского договора .

Британское правительство включит все необходимые европейские законы в британское законодательство, а те из них, которые будут сочтены ненужными, будут отменены позже.

Издание отмечает, что в Британии действует более 90 тысяч законодательных актов, принятых Европейским парламентом. Около 80% из них отражены в суверенном законодательстве.

Как известно, на референдуме о членстве Британии в ЕС 23 июня победу одержали сторонники выхода страны из союза. Реакцией европейских лидеров на итоги референдума стало требование к Лондону как можно скорее начать процедуру выхода из Евросоюза.

В результате "брексита" Британия может лишиться части преимуществ торговых соглашений со странами ЕС. Большинство жителей городских районов и молодежь голосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

В Лондоне против выхода из европейского сообщества высказались около 60%. Уже на следующий день после оглашения итогов референдума петицию с требованием проведения повторного голосования подписали более 2 млн человек, на сегодняшний день - уже около 4 млн.