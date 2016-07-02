Противники выхода Британии из ЕС собираются в Лондоне на марш протеста

Демонстранты соберутся на Парк-лейн и пройдут маршем к площади у здания парламента, сообщает Би-би-си. Организатор субботней акции, выпускник Королевского колледжа Лондона Киран Макдермот заявил, что протестующие будут добиваться от парламента "принятия ответственного решения".

Читайте такжеЕвросоюз не пойдет на компромисс с Британией в вопросе свободы передвижения"Мы можем предотвратить "брексит", отказываясь признать последнее слово за референдумом, и убрать палец с кнопки самоуничтожения", - приводит его слова газета Independent.

О своем участии в запланированном мероприятии заявили 34 тыс. пользователей соцсетей, хотя реальная явка может сильно отличаться.

На референдуме о членстве Британии в ЕС 23 июня победу одержали сторонники выхода страны из союза.

Реакцией европейских лидеров на итоги референдума стало требование к Лондону как можно скорее начать процедуру выхода из Евросоюза. В результате "брексита" Британия может лишиться части преимуществ торговых соглашений со странами ЕС.

Большинство жителей городских районов и молодежь голосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе. В Лондоне против выхода из европейского сообщества высказались около 60%.

Уже на следующий день после оглашения итогов референдума петицию с требованием проведения повторного голосования подписали более 2 млн человек, на сегодняшний день - уже около 4 млн.