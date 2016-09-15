К 2020 году каждый населенный пункт ЕС обеспечат бесплатным Wi-Fi - Юнкер

Об этом заявил 14 сентября глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время своего ежегодного выступления в Европейском парламенте, передает ZN.ua.

"Мы предлагаем сегодня оборудовать каждую европейскую деревню и каждый город бесплатным беспроводным доступом в Интернет вокруг главных центров общественной жизни к 2020 году", - сказал Юнкер.

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Кроме того, к 2025 году в Евросоюзе планируют полностью развернуть систему пятого поколения мобильной связи – 5G, сказано в стенограмме его выступления, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

"Цифровые технологии и цифровые коммуникации пронизывают все аспекты жизни. Все они требуют доступ к высокоскоростному Интернету. Мы должны быть подключены. Наша экономика нуждается в этом. Люди нуждаются в этом", - сказал Юнкер.

По его словам, инвестиции в связь, новые сети и комплекс услуг в этой сфере позволит создать дополнительно 1,3 миллиона рабочих мест уже в ближайшее десятилетие.

Ранее УНИАН сообщал, что в своем обращении к Европейскому парламенту, президент Еврокомиссии объявит о планах по объединению Европы. По его словам, Европейский союз переживает экзистенциальный кризис.