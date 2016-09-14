Жан-Клод Юнкер: ЕС переживает кризис существования - The Guardian

Об этом пишет Дженнифер Ренкин в статье "Жан-Клод Юнкер: ЕС переживает кризис существования", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Европейский союз переживает экзистенциальный кризис. Так в среду скажет Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии, когда объявит о большом количестве планов в сфере экономики и безопасности, которые призваны помочь найти взаимопонимание после британского голосования.

В своем ежегодном обращении к Европейскому парламенту, Юнкер скажет, что единство стран-членов ЕС никогда не находилось на столь низком уровне, правительства предпочитают говорить о том, чего не хотят от Брюсселя, вместо того, чтобы работать вместе.

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Исполнительная власть ЕС надеется найти общий язык, чтобы способствовать расширению инфраструктурного фонда ЕС и увеличению его стоимости до € 500 млрд. Юнкер также будет добиваться скорейшего осуществления недавно согласованного закона о создании пограничной и береговой охраны ЕС для обеспечения лучшего контроля мигрантов, прибывающих из стран Ближнего Востока и Африки.

Но ядовитый дипломатический спор между Люксембургом и Венгрией из-за обращения с лицами, ищущими убежища, подчеркнул, насколько трудно будет прийти к соглашению в вопросе миграционного кризиса. По меньшей мере, 3169 человек погибли или пропали без вести в попытке добраться до Европы в течение первых восьми месяцев текущего года.

Во вторник в речь Юнкера все еще вносили финальные штрихи. Он произнесет ее всего за два дня до того, как лидеры ЕС (без Великобритании) соберутся на саммит в Братиславе, цель которого заключается в разработке дальнейшей программы развития ЕС после "брексита".

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Но, как ожидается, ни одно из событий не приведет к подробному обсуждению стратегии 27 стран ЕС в отношении Великобритании, которая находится в процессе выхода из ЕС.

Юнкер, в свою очередь, напомнил о деле об убийстве польского работника завода в Харлоу, Эссекс, когда высказывался против насилия и дискриминации.

Представители ЕС все больше склоняются к тому, что в ближайшем будущем Великобритания вряд ли задействует статью 50, которая вызывает страх у членов союза.

Мартин Шульц, президент Европарламента, который на следующей неделе встретится с Терезой Мэй в Лондоне, призвал британское правительство применить статью 50 к концу года, чтобы обеспечить ясность и избежать "ослабления" ЕС. "Ждать больше года – абсолютно нецелесообразно", - сказал он The Guardian, и пяти другим газетам континента.

Он отклонил аргумент, который продвигают некоторые британские правительственные источники: что было бы лучше подождать, пока завершатся выборы во Франции и Германии, а затем применить статью 50, в конце 2017 года.

"Это неприемлемый аргумент. В Европейском Союзе всегда проходят выборы, в отдельных государствах-членах". Если ждать, пока осенью 2017 года в Германии пройдут выборы, то это означает, что Великобритания по-прежнему будет членом ЕС во время следующего раунда европейских выборов, что создаст осложнения для всех сторон. Но в ближайшее время британское правительство вряд ли столкнется с давлением со стороны других правительств, никто не будет принуждать ее немедленно начинать переговоры о выходе.

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В письме к 27 правительствам, отправленном перед встречей, организатор саммита Дональд Туск сказал, что было бы "фатальной ошибкой предположить, что отрицательный результат референдума в Великобритании – это исключительно проблема британцев".

"Действительно, кампания по выходу была полна ложных аргументов и недопустимых обобщений", - пишет он, но голосование по "брекситу" также было "отчаянной попыткой ответить на вопросы, который миллионы европейцев задают себе ежедневно", - добавил он, подразумевая пограничный контроль и борьбу с терроризмом.

"Люди в Европе хотят знать, способны ли политики восстановить контроль над событиями и процессами, которые подавляют, сбивают с толку и иногда ужасают их. Сегодня многие люди, не только в Великобритании, считают, что членство в Европейском союзе – это преграда для стабильности и безопасности".

Институты ЕС сходятся на том, что Европа должна сосредоточиться на практической политике; в своей речи Юнкер также будет говорить об основных моментах укрепления единого рынка и расширения его в интернет через цифровой единый рынок.

Инсайдеры в Брюсселе также разочарованы тем, что национальные правительства не хотят защищать политику ЕС и жалуются, что министрам не хватает информации о ЕС. Иногда, когда они говорят, что "что-то должно быть сделано", они не знают, что такая политика уже существует, либо находится в процессе обсуждения.

По словам Шульца, слишком многие правительства хотят выбрать только те элементы ЕС, которые им нравятся (например, щедрое европейское финансирование для бедных регионов), при этом игнорируя то, что им не выгодно. Если страны продолжат пользоваться преимуществами без выполнения своих обязанностей, это закончится "крахом Европейского Союза", - сказал он.

В своей речи, Юнкер также предложит защиту торговой политики, поскольку существуют сомнения по поводу возможности заключения ТТИП, а также вопросы по поводу ратификации соглашения о торговле между ЕС и Канадой, которое более семи лет находится в процессе разработки.

Туск повторяет его слова о квалифицированной защите торговой сделки. "Если мы не сможем заключить торговые соглашения ... это неизбежно создаст впечатление, что "брексит" запустил процесс по вытеснению нас из глобальной игры", - сказал он. Но будущие торговые соглашения смогут работать, только если будет восстановлено доверие рабочих, потребителей и предпринимателей.