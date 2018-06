Во Флориде - снова стрельба в ночном клубе: двое убитых, 16 раненых

Как сообщает NBC News по информации чиновников, выстрелы были выпущены на стоянке Клуба Blu в Форт-Майерс около 12:30 ночи (7:30 по Киеву).

По словам полицейских, 14-16 человек получили ранения в результате стрельбы - от незначительных до угрожающих жизни.

Сообщается, что один человек, который может быть связан со стрельбой, был задержан на другом конце города.

Также в пяти кварталах от клуба были произведены выстрелы - был ранен еще один человек, сообщает полиция.

1 dead and 14 wounded in Florida nightclub shooting, Police seal the area pic.twitter.com/tvSG7u8u1d