Во Флориде - снова стрельба в ночном клубе: двое убитых, 16 раненых
Два человека были убиты и более десятка получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе во Флориде.
Как сообщает NBC News по информации чиновников, выстрелы были выпущены на стоянке Клуба Blu в Форт-Майерс около 12:30 ночи (7:30 по Киеву).
По словам полицейских, 14-16 человек получили ранения в результате стрельбы - от незначительных до угрожающих жизни.
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Сообщается, что один человек, который может быть связан со стрельбой, был задержан на другом конце города.
Также в пяти кварталах от клуба были произведены выстрелы - был ранен еще один человек, сообщает полиция.
1 dead and 14 wounded in Florida nightclub shooting, Police seal the area pic.twitter.com/tvSG7u8u1d— ANI (@ANI_news) July 25, 2016
Как сообщал УНИАН, ранее в гей-клубе Pulse в городе Орландо (Флорида) мужчина, вооруженный пистолетом и полуавтоматической винтовкой, застрелил 49 человек, после чего его самого убила полиция.