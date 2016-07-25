Во Флориде - снова стрельба в ночном клубе: двое убитых, 16 раненых

12:28, 25 июля 2016
Мир
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Два человека были убиты и более десятка получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе во Флориде.

ANI_news

Как сообщает NBC News по информации чиновников, выстрелы были выпущены на стоянке Клуба Blu в Форт-Майерс около 12:30 ночи (7:30 по Киеву).

По словам полицейских, 14-16 человек получили ранения в результате стрельбы - от незначительных до угрожающих жизни.

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Сообщается, что один человек, который может быть связан со стрельбой, был задержан на другом конце города.

Также в пяти кварталах от клуба были произведены выстрелы - был ранен еще один человек, сообщает полиция.

Как сообщал УНИАН, ранее в гей-клубе Pulse в городе Орландо (Флорида) мужчина, вооруженный пистолетом и полуавтоматической винтовкой, застрелил 49 человек, после чего его самого убила полиция.

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