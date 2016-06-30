Массовое убийство в гей-клубе Орландо: 49 мировых звезд рассказали о 49 жертвах теракта (видео)

Видео опубликовано на странице организации "Кампания за права человека" на сайте YouTube.

О погибших рассказывают актеры Крис Пайн, Кьюба Гудинг-младший, Мэтт Бомер и Джерард Батлер, актрисы Конни Бриттон, Сара Полсон, Лиа Мишель, Джейн Фонда, Эмма Робертс, Керри Вашингтон, София Вергара, Джейми Ли Кертис, Анна Паквин, а также певицы Леди Гага и Деми Ловато.

Читайте такжеОбама объявил нью-йоркский гей-бар национальным памятником

Кроме того, в записи видео приняли участие режиссер Ли Дэниелс, звезда реалити-шоу и золотой призер Олимпиады Кейтлин Дженнер, писатель и активист Чез Боно, который является сыном певицы Шер, сменивший пол.

Как сообщал УНИАН, стало известно, что Омар Матин, застреливший 49 человек в гей-клубе Pulse в городе Орландо в штате Флорида, был завсегдатаем этого заведения.