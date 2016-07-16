СМИ: В Анкаре погибли 17 полицейских (видео)

02:31, 16 июля 2016
Мир
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В Анкаре, по неподтвержденной информации, в результате взрыва в штаб-квартире полиции специального назначения погибли 17 полицейских.

REUTERS

Об этом сообщает канал NTV.

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В то же время в Интернете опубликовано видео якобы стрельбы, которую военные, пытающиеся совершить в стране военный переворот, вели по силам полиции.

Напомним, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране. Отмечается, что по данным СМИ, в Стамбуле закрыты аэропорт имени Ататюрка и перекрыты мосты через Босфор. Военные заявили, что взяли власть под контроль, чтобы защитить демократический порядок и основополагающие права человека.

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