СМИ: В Анкаре погибли 17 полицейских (видео)

Об этом сообщает канал NTV.

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В то же время в Интернете опубликовано видео якобы стрельбы, которую военные, пытающиеся совершить в стране военный переворот, вели по силам полиции.

HUGE: Crazy footage shows helicopters firing a target on the ground in Ankara. pic.twitter.com/vtiZSkckzV — Gilgo (@agirecudi) July 15, 2016

Напомним, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране. Отмечается, что по данным СМИ, в Стамбуле закрыты аэропорт имени Ататюрка и перекрыты мосты через Босфор. Военные заявили, что взяли власть под контроль, чтобы защитить демократический порядок и основополагающие права человека.