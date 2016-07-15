Ницца: яркий праздник превратился в дорогу смерти - The New York Times

Об этом пишет Эндрю Хиггинс в статье "Ницца: яркий праздник сменила тропа смерти", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Автомобиль скорой помощи с сиреной промчался по дороге и резко остановился. Водитель выскочил, спросив: "Где раненые?"

"Здесь только мертвые", - ответили двое мужчин, пытаясь успокоить молодого человека, который рыдал над телом своей матери и умолял Аллаха принять ее в рай.

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Четверг, ночь, жуткая картина: мертвые и умирающие лежат вдоль длинной изящной Английской набережной, которая простирается от аэропорта Ниццы до самой старой части прибрежного города.

Всего минуту назад там был большой уличный праздник, посвященный Дню взятия Бастилии во Франции, а в следующую минуту по набережной на высокой скорости пронесся грузовик, оставив за собой вереницу тел, вызвав шок и отчаяние во время праздника на Французской Ривьере.

Среди первых убитых грузовиком людей на тротуаре рядом с пляжем Ленваль была мусульманка среднего возраста. Двое ее сыновей и другие члены семьи плакали, другие стояли в оцепенении возле ее тела, покрытого бледно-голубым клетчатым пледом.

Рядом была еще одна жертва, на тротуаре под окровавленной простыней лежал неизвестный мужчина.

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Тел было так много, что ради защиты достоинства погибших, люди накрывали их скатертями из многочисленных ресторанов Английской набережной.

Было ветрено, моросил дождь, и празднование уже стало далеким воспоминанием. Толпы людей собрались, чтобы отметить День взятия Бастилии, самый популярный праздник Франции. Эти люди были там, со многими другими, на широкой набережной, когда ежегодный фейерверк в Ницце озарил ночное небо.

Все они были легкой добычей – или, выражаясь языком эпохи, когда такого рода убийства стали слишком частыми, они были уязвимой целью.

Вечер на южном побережье Франции был наполнен яркими вспышками света от фейерверков, которые вызывали аплодисменты восхищенных семей, в тот день они больше всего беспокоились о том, что дождь может испортить празднование.

Это была не военная база и не охраняемое правительственное здание. Просто толпа празднующих людей на улице. Как и зрители зала Батаклан, убитые в Париже во время концерта; или сотрудники газеты "Charlie Hebdo"; или люди, погибшие в результате взрыва возле турецкого аэропорта.

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На этот раз понадобился только водитель-убийца и огромный грузовик. По словам свидетелей, грузовик попал на Английскую набережную с боковой улицы, рядом с Фондом детской больницы Ленваль, повернул налево и поехал по тротуару, по противоположной стороне от ряда приморских вилл с балконами и многоквартирных домов.

Затем водитель поехал дальше в город, отнимая жизни людей, грузовик прокладывал себе путь через огромную празднующую толпу.

Пьер Ру, с квартиры которого открывается вид на море, сначала подумал, что водитель грузовика просто потерял управление. Но потом он заметил, что огни были выключены, и не было слышно никаких сигналов.

"У тех, кто стоял на пути грузовика, не было шансов", - сказал он.

Он вышел из своей квартиры рано утром в пятницу, чтобы поставить горящую свечу на белую простынь, которой было прикрыто тело на тротуаре.

Пока он говорил, вооруженные сотрудники полиции оцепили увеличивающийся периметр города.

Саймон Коттеридж, который также живет возле набережной, сказал, что он любовался фейерверками. По его словам, как только шоу закончилось, послышался " глухой удар".

Он подумал, что это может быть завершение фейерверков или, возможно, несчастный случай. Но тогда он увидел дюжину тел на асфальте – и толпу "бегущих и кричащих" людей.

"Это было ужасно", - сказал Коттеридж.