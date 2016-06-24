Bloomberg: Поворот Путина к Китаю проходит не так гладко, как ожидала Россия

Об этом пишут Ольга Танас и Елена Мазнева в статье "Поворот Путина к Китаю проходит не так гладко, как ожидала Россия", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Совместные проекты не продвигаются, торговля между двумя странами сокращается, Россия борется с самой длинной рецессией за последние два десятилетия. Кремлевский помощник Юрий Ушаков говорит, что во время визита Путина будет подписан "внушительный пакет соглашений и коммерческих проектов", но энергетические сделки обсуждаться не будут.

"Нельзя подписывать масштабные соглашения на каждом саммите", - заявил журналистам Ушаков в среду в Москве. "Самое главное – начать их реализовывать".

Оказавшись в трудном положении из-за падения цен на нефть и санкций США и Европы из-за украинского конфликта, Россия поворачивается на восток в попытке расширить торговлю с Китаем, своим крупнейшим партнером, поскольку ее экономика второй год страдает от рецессии. Укрепляя экономические, военные и дипломатические связи с Китаем, Путин стремится показать, что санкции не изолировали Россию, хотя он обращается и к другим государствам, включая Индию и Японию. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил Путину, что отношения между их странами "развиваются быстрыми темпами", после того, как в мае он проигнорировал призыв США не совершать редкий двусторонний визит лидера G7 в Россию.

Путин, Си

Путин и Си встретятся 25 июня для обсуждения энергетики, транспортной инфраструктуры, строительства самолетов и производства ракет, сказал Ушаков. С Евразийским экономическим союзом государств бывшего СССР они будут обсуждать интеграцию запланированных торговых и транспортных коридоров в рамках инициативы Шелкового пути. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и глава "Газпрома" Алексей Миллер присоединятся к делегации Путина, добавил он.

Ушаков сказал, что сейчас ведется работа над более чем 50 соглашениями, но отказался сообщить подробности. Переговоры по Шелковому пути должны привести к "новому уровню партнерства, который подразумевает создание общего экономического пространства на всем евразийском континенте".

Изначально, поворот Путина к Китаю привел к появлению союза, в который вошли крупнейшие государственные российские энергетические компании: в 2013 году "Роснефть" заключила соглашение на поставки нефти на сумму $270 млрд, а в 2014 году "Газпром" подписал контракт на поставки природного газа на сумму $400 млрд. Однако, большая часть рамочных соглашений в энергетической сфере, подписанных в последние два года, не превратилась в твердые контракты.

Опасения из-за санкций

Исключением стало кредитное соглашение на $ 12 млрд, подписанное проектом "Ямал СПГ" и китайскими кредиторами в апреле, после почти двух лет переговоров. Китайские компании также получили миноритарные пакеты акций в некоторых горнодобывающих проектах.

Китайские инвестиции начинают поступать в сельское хозяйство России, защищенное от конкуренции запретом Путина на импорт продуктов питания из Европы и США, введенным в ответ на санкции.

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"Китайцы долго принимают решения", - сказал Борис Титов, председатель Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития. "Все крупные банки опасаются того, как на них могут повлиять санкции, поскольку они являются частью международной системы платежей".

Средние китайские компании приходят в Россию в такие отрасли, как инженерное дело и сельское хозяйство. Хотя их поддерживает правительство в Пекине, они действуют "очень осторожно, потому что их беспокоит бизнес-климат", - сказал Титов, который входит в делегацию Путина.

Спад в торговле

Объем торговли России с Китаем в 2015 году сократился на 26%, до $ 68 млрд, на фоне снижения цен на нефть и ослабления рубля, в результате чего страны отдалились от своей цели в $ 100 млрд. Китай борется с самым медленным ростом за последние 25 лет. Ослабление торговли, рост задолженности и отток капитала только усугубляют затруднительное положение, после того, как вторая по величине экономика в мире не достигла целевого показателя роста в 2015 году.

Россия рассматривает возможность продажи 19,5% акций "Роснефти" китайским и индийским инвесторам. Эта сделка может принести России не менее 700 миллиардов рублей ($10,9 млрд), что поможет Путину сократить дефицит бюджета и выполнить обязательства по расходам до его возможного переизбрания в 2018 году. Индия расширяет свое присутствие в России с помощью государственной нефтяной компании "Oil & Natural Gas Corp." и консорциума мелких производителей. Она купила 49,9% в "Ванкорнефти", подразделении "Роснефти", одного из крупнейших поставщиков нефти в России. "Роснефть" ведет переговоры с Китаем о доле в компании.

"Надежный партнер"

"Газпром" планировал, что за первым контрактом с Китаем сразу последует другой 30-летний контракт на поставки газа из Западной Сибири. В компании заявили, что все еще работают над этим проектом, который, возможно, будет обсуждаться на предстоящей встрече. Во время визита Путина в сентябре прошлого года, "Газпром" заключил рамочное соглашение по строительству третьего газопровода на Дальнем Востоке, и на этот раз планирует меморандум о взаимопонимании по объектам для хранения газа и производству электроэнергии из газа в Китае, сообщила газета "Ведомости" в среду. "Газпром" отказался от комментариев.

Финансовые отношения развиваются не так быстро, как ожидала Россия. В этом году министерство финансов собиралось продавать облигации на сумму около 6 млрд юаней ($ 912 млн), чтобы развивать связи с китайским рынком, но теперь нет уверенности, что Китай завершит все технические приготовления вовремя.

Трудности в мировой экономике "оказали влияние на наше сотрудничество, что привело к определенному сокращению общего объема торговли", и "мы убеждены в том, что это временное явление", - сказал Путин в интервью "Синьхуа", информационному агентству Китая. Россия и Китай развивают "всестороннее партнерство", - сказал Путин, который назвал Си "очень хорошим другом и надежным партнером".

Сотрудничество с Китаем остается "перспективным", - сказал Ушаков. "Нет никаких сомнений в том, что уровень и глубина сотрудничества будут увеличиваться".