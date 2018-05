Керри с Лавровым "обменялись любезностями" на переговорах в Москве (видео)

Talks between Sergey Lavrov and US Secretary of State John Kerry http://bit.ly/1Rn7zsIПереговоры С.В.Лаврова и Госсекретаря США Дж.КерриС.В.Лавров: Рады приветствовать вас в Москве. Мы регулярно общаемся «на полях» различных мероприятий, но уже третий раз за последние шесть-семь месяцев мы рады принимать вас в Российской Федерации.Как мы и договаривались, сегодня мы посвятим основное внимание нашему взаимодействию на международной арене, прежде всего, по сирийскому урегулированию, но обсудим также и другие проблемные ситуации в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, обменяемся мнениями о том, как международное сообщество может способствовать урегулированию украинского кризиса. У нас немало вопросов, которые необходимо обсудить в контексте двусторонних отношений между Россией и США. Ты давно выражал заинтересованность в том, чтобы посвятить этой теме отдельное внимание в ходе наших переговоров. Думаю, сегодня мы сможем это сделать. В любом случае, рассчитываю, что наши сегодняшние переговоры будут полезными, и по их итогам мы сможем доложить Президенту России В.В.Путину на встрече с ним в Кремле о том, как нам видится дальнейшее сотрудничество на международной арене.Добро пожаловать еще раз!***Дж.Керри (как переведено): Надеюсь, что наша сегодняшняя беседа будет успешной. Хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поздравить тебя с Днем рождения. Надеюсь, что эта дата придаст тебе дополнительную мудрость в проведении этих переговоров. Для 39 лет ты выглядишь замечательно.С.В.Лавров: Спасибо, Джон, но если мудрость измеряется количеством дней рождения, то мне за тобой не угнаться.Дж.Керри (как переведено): Если будешь уважать старших. Это самое главное.С.В.Лавров: Я хотел бы полностью согласиться с тем, что ты сказал о важности российско-американского взаимодействия. Наше сотрудничество по Сирии, наша настойчивость позволили добиться успеха, потому что мы работали на основе равноправия и продолжаем это делать. Мы работали путем формирования баланса интересов не только между Москвой и Вашингтоном, но всех вовлеченных сторон как внутри Сирии, так и за ее пределами. Это был ключ к успеху. Уверен, что если мы будем применять эту же методу в отношении других международных проблем, а также к нашим двусторонним отношениям, то у нас очень неплохое будущее.