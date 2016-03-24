Керри заявляет о продуктивном разговоре с Лавровым об Украине и Сирии

"Подробно поговорил сегодня с министром иностранных дел Лавровым о Сирии и Украине. Продуктивный разговор с важным партнером", - написал Джон Керри в "Твиттере".

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Как сообщал УНИАН, в начале сегодняшней встречи в Москве Лавров сказал, что обсудит с Керри вопросы взаимодействия на международной арене.

"Как мы и договаривались, мы сегодня уделим основное внимание взаимодействию на международной арене, прежде всего по сирийскому урегулированию, но обсудим и другие проблемы: ситуацию в регионе Ближнего Востока и севера Африки. Обменяемся мнениями о том, как международное сообщество может содействовать урегулированию украинского кризиса", - сказал Лавров.

В свою очередь Джон Керри отметил, что «два могущественных государства, такие как наши, могут сотрудничать, несмотря на разногласия по ряду вопросов".

"Мы можем, когда возникает такая необходимость, сделать все возможное, чтобы справиться с этими вызовами. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет конструктивной", - сказал он.

Керри добавил, что переговоры в Москве позволят открыть путь для дальнейшего прогресса в отношении Сирии и других проблем.

"Многие надеются на то, что наша сегодняшняя встреча и те встречи, которые проходили в последнее время, что они действительно смогут позволить нам открыть путь для дальнейшего прогресса по многим важным вопросам", - сказал он.