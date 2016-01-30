В США подтвердили наличие секретных писем на незащищенном сервере Клинтон
Госдепартамент США сообщил, что на незащищенном домашнем сервере Хиллари Клинтон было около 10 электронных писем, подпадающих под гриф "совершенно секретно".
Как отмечается, в данных письмах есть информация, способная нанести вред национальной безопасности. На этом основании публикация их не разрешена, передает Русская служба Би-Би-Си.
При этом представитель госдепартамента Джон Кирби подчеркнул, что в момент отправки этих писем они не считались секретными.
Использование Клинтон для служебной переписки домашнего сервера уже вызвало волну критики в ее адрес.
Согласно нормам безопасности, она должна была пользоваться для подобной переписки лишь служебным сервером, имеющим высокую степень защиты.
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Как сообщал УНИАН, электронная почта Хилари Клинтон на незащищенном домашнем сервере содержала особо секретную информацию правительства США.
Ранее стало известно, что Клинтон пользовалась незащищенной личной почтой для рабочей переписки. В связи с этим началось расследование, поскольку в переписке могла оказаться секретная информация.
Вскоре выяснилось, что в письмах действительно содержались секретные данные.
Основные претензии к Клинтон — уязвимость частного сервера для хакеров и возможность удаления нежелательной переписки в нарушение правил госслужбы.