В США подтвердили наличие секретных писем на незащищенном сервере Клинтон

03:10, 30 января 2016
Мир
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Госдепартамент США сообщил, что на незащищенном домашнем сервере Хиллари Клинтон было около 10 электронных писем, подпадающих под гриф "совершенно секретно".

Клинтон / REUTERS

Как отмечается, в данных письмах есть информация, способная нанести вред национальной безопасности. На этом основании публикация их не разрешена, передает Русская служба Би-Би-Си.

При этом представитель госдепартамента Джон Кирби подчеркнул, что в момент отправки этих писем они не считались секретными.

Использование Клинтон для служебной переписки домашнего сервера уже вызвало волну критики в ее адрес.

Согласно нормам безопасности, она должна была пользоваться для подобной переписки лишь служебным сервером, имеющим высокую степень защиты.

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Как сообщал УНИАН, электронная почта Хилари Клинтон на незащищенном домашнем сервере содержала особо секретную информацию правительства США. 

Ранее стало известно, что Клинтон пользовалась незащищенной личной почтой для рабочей переписки. В связи с этим началось расследование, поскольку в переписке могла оказаться секретная информация. 

Вскоре выяснилось, что в письмах действительно содержались секретные данные. 

Основные претензии к Клинтон — уязвимость частного сервера для хакеров и возможность удаления нежелательной переписки в нарушение правил госслужбы.

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