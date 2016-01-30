В США подтвердили наличие секретных писем на незащищенном сервере Клинтон

Как отмечается, в данных письмах есть информация, способная нанести вред национальной безопасности. На этом основании публикация их не разрешена, передает Русская служба Би-Би-Си.

При этом представитель госдепартамента Джон Кирби подчеркнул, что в момент отправки этих писем они не считались секретными.

Использование Клинтон для служебной переписки домашнего сервера уже вызвало волну критики в ее адрес.

Согласно нормам безопасности, она должна была пользоваться для подобной переписки лишь служебным сервером, имеющим высокую степень защиты.

Читайте такжеОпубликовано свыше пяти тысяч страниц переписки Хиллари Клинтон - СМИ

Как сообщал УНИАН, электронная почта Хилари Клинтон на незащищенном домашнем сервере содержала особо секретную информацию правительства США.

Ранее стало известно, что Клинтон пользовалась незащищенной личной почтой для рабочей переписки. В связи с этим началось расследование, поскольку в переписке могла оказаться секретная информация.

Вскоре выяснилось, что в письмах действительно содержались секретные данные.

Основные претензии к Клинтон — уязвимость частного сервера для хакеров и возможность удаления нежелательной переписки в нарушение правил госслужбы.