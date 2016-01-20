В электронной почте Хиллари Клинтон нашли секретные данные - Fox News

Об этом говорится в сообщении Fox News, передает Дождь.

Телеканал получил доступ к документам, автором которых является генеральный инспектор разведывательного сообщества США Чарльз Маккалах.

В документах говорится о результатах последнего расследования спецслужб, которые нашли «несколько десятков» электронных писем в почте Клинтон.

Уровень классификации данных писем «секретно» и «совершенно секретно», отмечается в послании инспектора, который уже проинформировал Конгресс об этой «находке»

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Ранее стало известно, что Клинтон пользовалась незащищенной личной почтой для рабочей переписки. В связи с этим началось расследование, поскольку в переписке могла оказаться секретная информация.

Вскоре выяснилось, что в письмах действительно содержались секретные данные.

Основные претензии к Клинтон — уязвимость частного сервера для хакеров и возможность удаления нежелательной переписки в нарушение правил госслужбы.