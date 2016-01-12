Норвегия проведет самую масштабную за последние десятилетия военную реформу

Об этом заявила министр обороны страны Ине Эриксен Серейде, выступившая в понедельник вечером с ежегодной лекцией в Военном обществе Осло.

По словам главы ведомства, предстоит крайне сложная и масштабная работа, которая потребует 10-20 лет, передает ТАСС.

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"Новые и более сложные задачи стоят перед Норвегией в сфере политики обеспечения безопасности и обороны, однако в настоящий момент у нас не хватает возможностей (для их осуществления)", - отметила министр, подчеркнув, что подходы к решению данной проблемы обсуждаются уже не первый год.

Весной генштаб и минобороны намерены представить парламенту страны новый долгосрочный план реформ.

По словам Серейде, хотя расходы на оборону растут, и в 2016 году ее ведомство получит из бюджета 49,1 млрд крон ($5,5 млрд) - на 9,4% больше, чем в 2015 - правительство стоит перед политической дилеммой, так как помимо обеспечения обороноспособности страны ему будет необходимо в ближайшие годы провести масштабную реструктуризацию экономики в связи с падением цен на углеводороды, экспорт которых обеспечивает свыше 20% доходной части государственного бюджета.

Как отметила министр, в настоящий момент в минобороны рассматривают разные варианты оптимизации расходов, чтобы увеличить военный потенциал королевства в ключевых областях.

В числе приоритетов Серейде назвала укрепление обороноспособности северных областей страны, граничащих с Россией, и расширение разведывательного потенциала.