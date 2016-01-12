Норвегия проведет самую масштабную за последние десятилетия военную реформу
Норвегии предстоит осуществить самую масштабную программу военных реформ за последние несколько десятилетий, так как ее вооруженные силы не отвечают тем вызовам, которые сейчас стоят перед скандинавским королевством.
Об этом заявила министр обороны страны Ине Эриксен Серейде, выступившая в понедельник вечером с ежегодной лекцией в Военном обществе Осло.
По словам главы ведомства, предстоит крайне сложная и масштабная работа, которая потребует 10-20 лет, передает ТАСС.
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"Новые и более сложные задачи стоят перед Норвегией в сфере политики обеспечения безопасности и обороны, однако в настоящий момент у нас не хватает возможностей (для их осуществления)", - отметила министр, подчеркнув, что подходы к решению данной проблемы обсуждаются уже не первый год.
Весной генштаб и минобороны намерены представить парламенту страны новый долгосрочный план реформ.
По словам Серейде, хотя расходы на оборону растут, и в 2016 году ее ведомство получит из бюджета 49,1 млрд крон ($5,5 млрд) - на 9,4% больше, чем в 2015 - правительство стоит перед политической дилеммой, так как помимо обеспечения обороноспособности страны ему будет необходимо в ближайшие годы провести масштабную реструктуризацию экономики в связи с падением цен на углеводороды, экспорт которых обеспечивает свыше 20% доходной части государственного бюджета.
Как отметила министр, в настоящий момент в минобороны рассматривают разные варианты оптимизации расходов, чтобы увеличить военный потенциал королевства в ключевых областях.
В числе приоритетов Серейде назвала укрепление обороноспособности северных областей страны, граничащих с Россией, и расширение разведывательного потенциала.