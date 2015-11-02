Украина оказалась на 70-м месте по уровню благополучия, лидер - Норвегия (инфографика)

17:01, 02 ноября 2015
Общество
4512 0

Украина заняла 70-е место среди 142 стран в мировом рейтинге процветания, обнародованном британским центром Legatum Institute, опустившись за год на 7 ступенек.

REUTERS

Как сообщается в отчете о проведенном исследовании на сайте организации, рейтинг возглавляет Норвегия, а помимо нее в первую пятерку стран входят Швейцария, Дания, Новая Зеландия и Швеция.

Россия занимает в рейтинге 58 место, Беларусь – 63, Грузия – 80, Молдова – 92.

Низшие позиции рейтинга занимают такие страны как Бурунди, Чад, Гаити, Афганистан и Центральноафриканская республика, занимая со 138 по 142 место, соответственно.

Читайте такжеРейтинг швейцарского банка: Украина - самая бедная страна Европы

По словам исполнительного директора Legatum Institute Шан Гансен, приведенным в отчете, индекс говорит о том, что для процветания страна должна обеспечить возможности и свободу для своих граждан, поскольку доступ к качественному здравоохранению и образованию являются фундаментом для роста.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Украина заняла 63-е место в мировом рейтинге процветания, обнародованном британским центром Legatum Institute, поднявшись на одну ступеньку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter