Die Welt: рискованный бой Дэвида Кэмерона с Брюсселем

В статье Штефани Больцен под названием "Рискованный бой Дэвида Кэмерона с Брюсселем", опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что в четверг вечером на саммите ЕС в Брюсселе Дэвид Кэмерон говорил о борьбе за Великобританию. Британский премьер-министр хотел "сражаться всю ночь, чтобы договориться о хорошей сделке". Спустя несколько часов после боя, он сказал: "Существует способ достичь соглашения. Но нам предстоит тяжелая работа". Громкие слова. Но что именно они собираются делать, Кэмерон сказать не смог.

Ни для кого не секрет, что европейские проекты, особенно такой фундаментальный, как членство Великобритании в ЕС, требуют времени. Проблема Кэмерона в том, что время работает против него. Почти три года назад лидер Консервативной партии объявил, что до конца 2017 года англичане хотят провести голосование по вопросу членства в Евросоюзе.

С тех пор, произошло три события: лагерь противников выхода начал масштабную кампанию, хотя поклонников Европы в стране почти нет. Кэмерону пришлось выполнять свое обещание, нарушить принцип свободного передвижения работников и, таким образом, остановить приток иностранцев из стран ЕС. Сам континент борется с миграционным кризисом и кризисом еврозоны. Согласно опросам, все эти факторы постоянно подталкивают население к выходу из ЕС.

Обещание Брюсселя – сомнительный компромисс

Во время первого саммита по вопросу "брексита" партнеры ЕС продемонстрировали, что хотят удержать Великобританию в сообществе, - но не любой ценой. Канцлер Ангела Меркель бросила Кэмерону спасательный круг, когда пообещала перспективу внесения поправок в договор – когда-нибудь в далеком будущем. Но Кэмерон сам настолько завысил ожидания дома, что традиционно скептически настроенные к ЕС британцы могут счесть обещание Брюсселя сомнительным компромиссом.

Предшественник Кэмерона Джон Мейджор на днях предупредил, что членство в ЕС не должно зависеть от переговоров с Брюсселем. Но Кэмерон делает ставку именно на них, и, таким образом, приближает выход Великобритании. В конце битвы за Британию, он может оказаться проигравшим. А с ним – и вся Европа.