Не платить по счетам

Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, который позволяет судьям российского Конституционного суда признавать невозможным исполнение в России решений международных судов в случае, если они нарушают верховенство Конституции РФ. Мол, такие поправки позволят «противостоять тенденциозным решениям», требующим крупных компенсаций из государственного бюджета и обеспечат России «правовой суверенитет».

Такое решение Госдумы стало результатом целой цепочки событий, связанных с необходимостью выполнять решение ЕСПЧ об обязательстве выплатить более 1,5 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Весной текущего года о преждевременности выполнять это решение заявили в Министерстве юстиции РФ. Летом депутаты Госдумы обратились в Конституционный суд РФ за разъяснением, как именно должны применяться в России решения ЕСПЧ (будто для России существуют какие-то особые процедуры, отличные от других государств).

Такое решение Госдумы стало результатом целой цепочки событий

Судьи КС РФ, недолго думая, приняли постановление, что Россия может не исполнять решение ЕСПЧ, если при этом нарушаются основополагающие конституционные нормы.

В Следственном комитете Российской Федерации такую трактовку поддержали, и даже предложили исключить из Конституции РФ положения, согласно которым нормы международного права составляют неотъемлемую часть правовой системы России. А уже к декабрю российские законодатели решили эту проблему по-своему - закрепили в первом чтении возможность Конституционного суда не признавать международную юрисдикцию. Другими словами, отрицать международное право, если это выгодно России.

Впрочем, и без принятия соответствующих законодательных изменений Государственной думой, судьи Конституционного суда РФ не отличались незаангажированностью и беспристрастностью. Не говоря уже о знании международного права и следованию букве закона.

Истинная подоплека нынешней законодательной инициативы в том, что Кремль попросту не желает платить по счетам

Все это российский Конституционный суд благополучно проигнорировал еще весной 2014 года, когда признал Крым субъектом международного права на основании только лишь подписи российского президента Владимира Путина под псевдосоглашением о присоединении Крыма к РФ. Уже тогда международного договора между Россией и Украиной о государственной границе, согласно которому Крым – территория Украины, для 19 судей КС РФ не существовало. И не объявят ли они «тенденциозным» решение Европейского суда по правам человека по какому-либо иску Украины к России относительно компенсаций за аннексию Крыма, если это решение будет в пользу Украины, – риторический вопрос.

Впрочем, истинная подоплека нынешней законодательной инициативы в том, что Кремль попросту не желает платить по счетам (только в прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес более сотни вердиктов не пользу России). К тому же, Владимир Путин вполне обоснованно опасается возможных уголовных дел – начиная от возобновленного разбирательства по факту отравления полонием Александра Литвиненко в Великобритании и заканчивая расследованием по делу сбитого над территорией Украины малазийского Боинга, созданию трибунала по которому Россия всячески препятствует.

Подмять под себя российскую судебную систему для президента РФ не стоило труда.

Путин вполне обоснованно опасается возможных уголовных дел

Но международные иски – это международные иски. Можно как угодно выкручиваться, не признавая международное право решениями карманного Конституционного суда РФ. Но стоит помнить, что имущество, которое может быть арестовано в исполнение вердиктов международных судов, находится за опускаемым Россией «железным занавесом».

Татьяна Урбанская