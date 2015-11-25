Медведев заявил об обострении отношений между РФ и НАТО из-за Турции, обвинив Анкару в защите ИГ

По словам Медведева, как сообщает ТАСС, уничтожение Турцией Су-24 привело к 3 последствиям.

"Безрассудно - преступные действия турецких властей, сбивших российский самолет, - привели к трем последствиям, - завил он. - Во-первых, опасное обострение отношений между РФ и НАТО, которое не может быть оправдано никакими интересами, включая защиту госграниц".

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По его словам, "во-вторых, Турция продемонстрировала своими действиями, по сути, защиту боевиков "Исламского государства". Что не удивительно, с учетом имеющихся сведений о прямом финансовом интересе некоторых должностных лиц Турции, связанных с поставками нефтепродуктов, производимых на предприятиях, принадлежащих ИГИЛ".

"И в-третьих, подорваны долгие добрососедские отношения между Россией и Турцией, в том числе, в экономике и гуманитарной сфере, - подчеркнул Медведев. - Этот ущерб будет трудно восполнить, его прямым следствием может стать отказ от целого ряда важных совместных проектов и потеря турецкими компаниями своих позиций на российском рынке".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.