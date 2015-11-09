Финны разместили беженцев-мусульман в центре свиноводства

В настоящее время в центре, вмещающем 300 человек, находится 100 беженцев.

Перед открытием центра финны опасались, что могут возникнуть проблемы, потому что вера мусульман запрещает потреблять в пищу свинину или продукты, в составе которых есть свиной желатин, так как свинья, по мнению мусульман, «грязное» животное. Однако, исполнительный директор центра Милья Сакси заявила, что пока подобных проблем не возникало, передает Gazeta.ru.

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«Этот научно-исследовательский центр прекратил деятельность два года назад и с тех пор свиней там не содержали. Мы еще не знаем, нужно ли говорить беженцам об этом. С другой стороны, нам нечего скрывать», — сказала Сакси и добавила, что беженцев селят в офисных помещениях, где свиней не было.

Сакси отметила, что перед размещением беженцев финны консультировались с местным имамом. По его словам, проблем возникнуть не должно, так как речь идет не о свиноферме, а о лабораториях.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте посоветовал мигрантам осваивать финский язык при помощи комиксов.