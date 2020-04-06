Apple начала выпускать защитные лицевые щитки для врачей

В компании сообщили о тесном сотрудничестве с медицинскими специалистами и чиновниками по всей территории США.

Глава Apple Тим Кук в видеообращении в Twitter сообщил, что компания разрабатывает и производит щитки для защиты лица, которыми смогут пользоваться медработники в США в условиях эпидемии коронавируса.

Читайте такжеПроизводитель элитных авто Lamborghini начал выпускать медицинские маски

Первая партия таких щитков уже была поставлена больничному комплексу сети Kaiser Permanente в Кремниевой долине, передает kommersant. Отзывы от врачей этой больницы, по словам Тима Кука, были положительные.

«Мы тесно сотрудничаем с медицинскими специалистами и чиновниками по всей территории США, чтобы поставлять эту продукцию туда, где она остро необходима»,- заявил он. К концу этой недели Apple планирует отправить 1 млн щитков и потом еженедельно поставлять по 1 млн щитков. Поначалу поставки будут только в США, потом, как надеются в Apple, и за пределы страны.

Кроме того, глава компании сообщил, что они удваивают число медицинских масок, которые они пожертвовали медработникам в США, - с 10 млн до 20 млн штук.