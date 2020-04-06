Япония готовится к чрезвычайному положению из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Абэ решился на чрезвычайные меры после того, как в столице страны Токио число заражений коронавирусом превысило 1 тыс. человек, а по всей стране достигло 3, 5 тыс. человек.

В связи с эпидемией коронавируса премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил объявить чрезвычайное положение уже во вторник.

Об этом сообщила газета Yomiuri, передает Reuters.

В соответствии с законом, пересмотренным в марте в связи с коронавирусом, премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, если болезнь представляет "серьезную опасность" для жизни людей и если ее быстрое распространение может оказать огромное влияние на экономику. Вирус уже увеличил риск рецессии в Японии.

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После того, как в столице страны Токио число заражений коронавирусом превысило 1 тыс. человек, а по всей стране достигло 3, 5 тыс. человек, Абе все же решился на введение чрезвычайного положения.

Как ожидается, об этом он официально должен заявить сегодня.

В поддержку такой меры выступила на прошлой неделе губернатор Токио Юрико Койкэ.

Чрезвычайное положение дает право губернаторам в пострадавших от коронавируса регионах просить людей оставаться дома, а предприятия закрывать, но не навязывать тот вид блокирования деятельности, который наблюдается в других странах.

На данный момент в Японии от коронавируса умерли 85 человек. Японцы опасаются, что если распространение эпидемии ускорится, в стране не хватит больниц для всех пациентов.

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