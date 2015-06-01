Евродепутат: "Черный список" Кремля - это шоу для собственного народа, которое строится на принципе "зуб за зуб"

Председатель комитета Европарламента по иностранным делам немецкий политик Эльмар Брок (Elmar Brok) назвал "черный список" Москвы на запрет для въезда десятков европейских политиков, чиновников и военных в РФ "шоу для собственного народа", которое символически строится на принципе "зуб за зуб".

Об сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую газету Passauer Neue Presse.

"В этом - радикальное отличие от санкционного списка ЕС против российских политиков", - указал Брок в интервью, обнародованном в понедельник, 1 июня.

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"Я пыталась понять этот список, но так и не смогла ", - сказала председатель фракции "зеленых" в Европарламенте Ребекка Хармс в интервью немецкой газете Neue Presse. В отношении Хармс, чье имя также фигурирует в этом списке, действует бессрочный запрет на въезд в РФ с осени 2014 года.

Всего в санкционном списке РФ 89 европейских политиков, чиновников и военных.