Евродепутат: "Черный список" Кремля - это шоу для собственного народа, которое строится на принципе "зуб за зуб"
Немецкие европарламентарии Брок и Хармс назвали действия Москвы неприемлемыми.
Председатель комитета Европарламента по иностранным делам немецкий политик Эльмар Брок (Elmar Brok) назвал "черный список" Москвы на запрет для въезда десятков европейских политиков, чиновников и военных в РФ "шоу для собственного народа", которое символически строится на принципе "зуб за зуб".
Об сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую газету Passauer Neue Presse.
"В этом - радикальное отличие от санкционного списка ЕС против российских политиков", - указал Брок в интервью, обнародованном в понедельник, 1 июня.
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"Я пыталась понять этот список, но так и не смогла ", - сказала председатель фракции "зеленых" в Европарламенте Ребекка Хармс в интервью немецкой газете Neue Presse. В отношении Хармс, чье имя также фигурирует в этом списке, действует бессрочный запрет на въезд в РФ с осени 2014 года.
Всего в санкционном списке РФ 89 европейских политиков, чиновников и военных.