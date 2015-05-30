Европарламент назвал недопустимым "черный список" от России

Соответствующее заявление Шульца распространено в субботу в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Я встревожен сообщениями о российском "черном списке" европейских политиков и чиновников, который включает в себя большое количество известных и высокопоставленных членов Европарламента. Недопустимо, чтобы это еще больше уменьшало степень взаимного доверия и подрывало любые усилия для конструктивного диалога, чтобы найти мирное и долгосрочное решение нынешнего геополитического кризиса", - заявил он.

Шульц подчеркнул, что несмотря на его многочисленные предыдущие официальные запросы на адрес российских властей сделать черный список публичным и сообщать относительно причин, почему каждый индивидуум был в него включен, членов Европарламента неоднократно останавливали на границе, а Европейскому парламенту не было официально сообщено, что его члены "являются мишенью для санкций".

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"Я еще раз призываю российскую власть обеспечить прозрачность своих решений в соответствии с нормами международного права и юридических обязательств, позволяя конкретным лицам право на защиту и апелляцию. В понедельник буду снова разговаривать с послом России в ЕС и в случае неудовлетворительных ответов оставляю за собой право принять соответствующие меры реагирования", - отметил президент Европарламента.

Напомним, ранее сообщалось, что среди немецких граждан, которым запрещен въезд в Россию, - депутат бундестага от ХДС Карл-Георг Вельманн, зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Фукс, депутаты Европарламента от "зеленых" Ребекка Хармс и Даниэль Кон-Бендит, генеральный секретарь Совета ЕС Уве Корзепиус, статс-секретарь в Минобороны Германии Катрин Зудер, член ХСС Бернд Поссельт и инспектор (командующий) ВВС Германии, генерал-лейтенант Карл Мюлльнер.