Напоили, соблазнили: в Британии мужчина восемь часов не мог выйти из стриптиз-клуба

Мужчину напоили, а затем заставили его перевести 33 тысяч британских фунтов на счет заведения и одной из танцовщиц.

В Великобритании стриптизерши из клуба For Your Eyes Only восемь часов удерживали клиента силой и лишили его 33 тысяч британских фунтов.

Об этом сообщает Sun.

По версии следователей, клиент против своей воли провел в заведении около восьми часов. Он пришел в клуб в 4:25 утра и ушел около полудня, когда заведение уже было закрыто.

По мнению правоохранителей, мужчину напоили, а затем заставили его перевести деньги на счет заведения и одной из танцовщиц.

Одна из находившихся в клубе девушек рассказала, что мужчина пришел в клуб опрятно одетым, в белой рубашке, не очень пьяным, однако вскоре был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Клиент заявил, что не помнит, как переводил деньги.

Полиция временно закрыла клуб до выяснения обстоятельств случившегося.

