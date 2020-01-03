Принуждали сниматься в порно: в США студия выплатит $12,7 миллиона пострадавшим

Всего от действий студии пострадали 22 девушки.

Cуд в США обязал студию Girls Do Porn выплатить 12,7 миллиона долларов 22 девушкам, пострадавшим от деятельности студии. Девушек принуждали сниматься в порно и врали о том, как будут распространяться видео с их участием.

Об этом сообщает Vice.

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«Такое решение – важный результат для многих отважных женщин, которые стали жертвами Girls Do Porn – мошеннического и достойного осуждения предприятия, которое процветало благодаря манипулированию неопытными девушками», – отметил адвокат Эд Чапин после вынесения решения.

Истицам на момент заключения рабочих контрактов с Girls Do Porn было от 17 до 22 лет. Их привозили в Сан-Диего с разных уголков страны и заселяли в гостиничные номера вместе с мужчинами для съемок порно, торопили с подписанием объемных контрактов, а иногда перед подписанием давали алкоголь и наркотики. В некоторых случаях девушкам угрожали и запугивали их.

По словам пострадавших, владельцы и сотрудники студии лгали им и манипулировали, обещали, что порно с их участием не будет широко распространено, а их настоящие имена не будут раскрыты.

При этом порно показывали на таких крупных сайтах, как Pornhub и YouPorn. Многие ролики были просмотрены миллионы раз, и в итоге личная жизнь девушек, снимавшихся в этих видео, стала достоянием общественности. Они подвергались травле и преследованиям, теряли связь с родными, меняли имена и место жительства.

Суд постановил, что Girls Do Porn должна вернуть пострадавшим все изображения и видео с их участием, а также передать авторские права. Каждой из 22 девушек было предварительно присуждено по полмиллиона долларов.

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