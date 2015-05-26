Die Welt: Берлин и Париж показывают Кэмерону красную карточку

В то время как премьер-министр Великобритании Кэмерон в Европе агитирует за реформу Лиссабонского договора, Меркель и Олланд следуют своим собственным планам. И о внесении изменений в договор они не думают.

Об этом сообщает Луиза Томас в статье под названием «Берлин и Париж показывают Кэмерону красную карточку», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

У Дэвида Кэмерона стресс. В понедельник за ужином с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в своем имении он агитировал за реформу договоров ЕС. В четверг и пятницу предстоят уже следующие встречи, среди прочих, с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Даже после этого, ситуация для британского премьер-министра не станет менее напряженной. В ближайшие недели, Кэмерон встретится со всеми 27 лидерами ЕС. Цель его поездки по Европе: предвыборные обещания «британским гражданам, провести реформу ЕС» - еще до запланированного на 2017 год референдума о членстве Великобритании в Союзе.

Но в то время как Кэмерон старается из всех сил, Меркель и Олланд, похоже, следуют другим планам, сообщает французская газета «Le Monde». К ней в руки попал до сих пор секретный документ, согласно которому, Франция и Германия хотят укрепить политическую интеграцию стран еврозоны – и, к тому же, в рамках существующих договоров.

Никакой реформы договоров

В частности документ, о котором сообщает «Le Monde», нацелен на более тесное сотрудничество в экономической политике и конвергенции, а также налоговой и социальной политике, в финансовой стабильности, инвестициях и контроле денежно-кредитной политики еврозоны в будущем. И не меньше. После валютного кризиса и проблем с Грецией, в долгосрочной перспективе это «обязательные шаги». Конкретные планы должны быть составлены до 2016 года.

О новой редакции договоров речь не идет. Страны-члены ЕС, а также официальные лица, уже неоднократно сообщали о своем нежелании реформировать Лиссабонский договор. Предложенный Меркель и Олландом документ может окончательно закончить эту дискуссию - и решительно отказать стремлению Кэмерона к реформам.

Документ был принят 22 мая в Риге, то есть на саммите ЕС в Латвии, сторонами переговоров в условиях полной конфиденциальности. Немецко-французская инициатива должна быть представлена на следующем саммите ЕС в конце июня в Брюсселе – именно тогда, когда Кэмерон хочет представить свой список желаемых изменений.