Financial Times: Западу придется выбирать между независимой Украиной и дружбой с Россией

Москва, кажется, впервые заинтересована закончить войну против соседа, но не любой ценой.

После пяти лет войны, смерти 13 тысяч человек, после вынужденного переселения 2 миллионов и экономического ущерба на миллиарды долларов прогресс в установлении мира на Востоке Украины будет очень приветствоваться.

На самом деле, на кон будет поставлено значительно больше, когда лидеры Франции, Германии, Украины и России впервые за более чем три года приедут на переговоры 9 декабря. Об этом пишет Financial Times. Главный вопрос: будут ли правительства Запада и России настроены достичь длительного взаимопонимания относительно Украины, ключевой страны для порядка в Европе, который установился после Холодной войны. Хоть США не будут присутствовать на обсуждении в Париже, Вашингтон знает не хуже, чем его союзники, что стабильность европейского континента никогда не будет гарантирована, пока место Украины в этом порядке не будет определено.

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Торги за Украину кажутся очень отдаленной перспективой, учитывая крупнейшее за 30 лет напряжение между Москвой и Западом. В зависимости от условий любая сделка может поднять неприятные вопросы для западных правительств о "сферах влияния" в Восточной Европе. Этот концепт Запад официально трактует как устаревший и ненужный после конца Холодной войны. Более того, любой компромисс будет чрезвычайно противоречивым в глазах граждан Украины, если проигнорируют их патриотическую гордость за независимость, которая усилилась после российской оккупации Крыма и вторжения на Донбасс. Консолидация украинской государственности вопреки национальным и лингвистическим различиям, демонстрирует, как решение Владимира Путина поддержать сепаратистов сыграло против него.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет перезагрузить отношения Запада с Москвой, несмотря на опасения в Берлине, Варшаве и других столицах ЕС. Однако, сокращение напряжения требует решения для Украины. А будет очень не просто совместить уважение к российским интересам с поддержкой свободы, территориальной целостности и желания интегрироваться в Евроатлантический мир Украины.

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На практике некоторые западные столицы уже молча списали Крым со счетов и не хотят поощрять украинские надежды присоединиться к НАТО и ЕС. Они думают, что Украине было бы лучше удовлетвориться статусом, аналогичным тому, который был у Финляндии во времена Холодной войны. Это была демократия, но нейтральная. Она не была в западном лагере и вела себя осторожно, чтобы не наступить на ногу Москве. Кроме того существует фактор Китая. С точки зрения некоторых стратегов в Вашингтоне, договоренность с Москвой, которая исключит полную интеграцию Украины с Западом, может приблизить другое достижение. Они хотят, чтобы Россия была менее конфликтной и дистанцировалась от Китая, который стал главным соперником Запада в долгосрочной перспективе.

Проглотит ли Россия под руководством Путина или его преемника эту наживку? Украина в российских глазах фундаментально отличается от Финляндии. Потому что история, культура и народы двух славянских стран связаны. Более того, процветание Украины как демократии представляет угрозу для политического и силового истеблишмента России. Ведь так возникнет угрожающий контраст к их репрессивным методам правления.

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Вместе с тем, Путину становится трудно оправдывать потери из-за войны против Украины разочарованным россиянам. Впервые с 2014 года Москва, кажется, заинтересована закончить конфликт, но не любой ценой. Путин способен сохранить военное и политическое давление на Украину, если не получит никаких западных уступок. "Призраком" на переговорах в Париже будет администрация президента США Дональда Трампа. Процедура импичмента, запущенная Палатой представителей, пролила свет на американскую политику в отношении Украины.

Показания разоблачили пропасть между профессиональными дипломатами, верными официальной цели США по построению независимой и максимально очищенной от коррупции Украины, и окружением американского президента. Давление на Киев с требованием начать расследование против Джо Байдена показало, что нынешнюю администрацию интересует Украина только в контексте американских президентских выборов. Доверие к политике США в отношении украинского государства потерпело сильный удар.

Поэтому прорыв на переговорах в Париже маловероятен. Возможно придется подождать как минимум до конца американских избирательных гонок 2020 года. Но даже тогда страх быть обвиненными в принесении Украины в жертву будет бороться в столицах Запада со страхом быть втянутыми в еще большую конфронтацию с Россией.