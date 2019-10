Специалисты нашли фейковый «сайт для Европарламента», забитый материалами российского RT

Сайт EP Today использует имя Европарламента без какого-либо легального разрешения и занимается перепечаткой статьей RT.

Аналитики проекта EU vs Disinfo нашли сайт EP Today, который использует символику Европарламента и позиционирует себя как издание для европарламентариев, однако почти не производит собственного контента и вводит читателя в заблуждение относительно реального происхождения своих статей.

Как сообщается на сайте проекта, EP Today («Европарламент сегодня») – это самоназванный «ежемесячный новостной журнал для Европарламента». Так как в названии фигурирует имя институции ЕС, а лого сайта имеет соответствующую символику (кольцо из 12 звезд на синем фоне), у читателя может сложиться впечатление, что он видит серьезный ресурс.

145 тысяч подписчиков в Facebook и высокая частота публикаций (25 статей в день) также закрепляют подобное впечатление.

Аналитики отмечают, что EP Today использует имя Европарламента без какого-либо легального разрешения. Сайт и его страницы в соцсетях не связаны с Европарламентом. Представители ЕП в сентябре обращалась к администрации сайта по поводу некорректного использования имени и предлагали способы урегулирования ситуации.

На сайте EP Today отмечается, что он якобы «разработан только для членов ЕП». Тем не менее, 99% его статей взяты со сторонних ресурсов. С октября 2018 года 47% его статей – это дословные копии материалов влиятельного российского пропагандистского канала RT.com.

Часто материалами RT забита вся домашняя страница EP Today, а одна и та же статья может несколько раз появляться на одной странице.

Напомним, в феврале социальная сеть Facebook заблокировала один из главных российских пропагандистских проектов In the Now на телеканале Russia Today.