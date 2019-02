"Журналисты" РФ в истерике: Facebook заблокировал главный пропагандистский проект

Пропагандистка Симоньян обвинила во всем Госдеп США и НАТО.

У проекта было 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков / фото novostimira.net

Социальная сеть Facebook заблокировала один из главных российских пропагандистских проектов In the Now на телеканале Russia Today.

Об этом на своей странице в Facebook написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«У нас был дочерний проект на английском, In the Now. Проект был дико успешным - 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков только в Facebook. CNN, по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделали материал о том, что этот проект финансируется из России. И задали вопрос Facebook, мол, как же так - русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал!» - написала Симоньян.

По ее словам, соцсеть не предъявила никаких обвинений.

Как сообщал УНИАН, рейтинговые российские телеведущие и медийные топ-менеджеры получают баснословные деньги за «правильное» формирование общественного мнения в России. Их состояние исчисляется миллионами долларов.