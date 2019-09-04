Washington Post: Убийство врага Кремля в Берлине поднимает неудобные вопросы

Немецкие политики подозрительно молчат о российской причастности к убийству чеченца в центре столицы их страны.

23 августа чеченского диссидента убили посреди бела дня в парке в центре Берлина. Жестокая расправа произошла неподалеку от офиса Ангелы Меркель в Федеральной канцелярии Германии. Через неделю после того немцы до сих пор мучаются в догадках, как это убийство повлияет на отношения их страны с Россией.

Об этом пишет Washington Post, напоминая, что жертвой стал 40-летний чеченец Зелимхан Хангошвили. С 2001 года он воевал за независимость Чечни против армии России в разгар Второй чеченской войны. Хангошвили ранее получил ряд угроз, а также пережил два покушения. Из-за этого он переехал в Германию, где попросил политического убежища и начал сотрудничать с правоохранительными органами.

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Подозреваемого в убийстве Хангошвили схватили вблизи места, где он выбросил свой пистолет с глушителем. Полиция нашла у него российский паспорт на имя Вадим Соколов, а вскоре выяснила, что мужчина прибыл из Москвы за несколько дней до преступления. Немецкий журнал Der Spiegel, российское издание The Insider, а также организация The Bellingcat сообщают о подозрительных доказательствах. Паспорт мужчины связывает его с ФСБ.

Дело стало взрывом для сонной политической сцены Германии. Газеты переполнены рассуждениями о политическом подтексте убийства.

«Точно как во времена Холодной войны», - кричит заголовок Süddeutsche Zeitung. Репортеры думают, можно ли теперь говорить, что в Германии появилась собственное «дело Сергея Скрипаля», покушение на которого в Великобритании стало большим скандалом. Не нужно быть сторонником теорий заговора, чтобы заподозрить Кремль в причастности к убийству. В 2006 году российская Дума дала спецслужбам право отслеживать и убивать «террористов» за рубежом. Через несколько недель после того перебежчик ФСБ и заметный критик Владимира Путина Александр Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием в Британии. Следствие выявило, что за убийством стоят агенты российской разведки.

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Поэтому можно было бы ожидать, что лидеры Германии отреагируют с ужасом и возмущением. Собственно, именно так и делают страны, когда иностранные силы устраивают убийства на их территории. Однако, этого не произошло. Немецкие политики подозрительно молчат. Почти никто не отреагировал на убийство чеченца. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который за два дня до убийства ездил в Москву, до сих пор молчит. Незадолго до инцидента лидеры четырех федеральных земель Германии призвали вернуть Россию в G7. И, вероятно, многие немцы с ними согласны. Несмотря на российскую аннексию Крыма пять лет назад и продолжение войны на Востоке Украины, многие люди в Германии хотят лучших отношений с Россией.

Часть немцев (среди которых много политиков) поддерживает сомнительный газопровод «Северный поток-2». Критики говорят, что Путин использует этот проект для раскола ЕС и финансирования войны в Украине. Однако, они остаются в меньшинстве. Немецкий бизнес постоянно осуждает санкции против России. Изменит ли убийство Хангошвили хоть что-то?

«Это убийство было демонстративным актом», - говорит российский диссидент и политический комментатор Игорь Ейдман.

«Это нужно для запугивания критиков Путина на Западе и демонстрации, что российские спецслужбы могут безнаказанно делать все, что захотят даже в сердце Германии», - добавил он.

Ейдман подчеркивает, что несмотря на молчание политиков хотя бы пресса проснулась.

«Надеюсь, что этот инцидент наконец покончит со слепотой немецкого общества в отношении России», - сказал эксперт.

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Издание соглашается, что это возможно. Но пока оптимизм Ейдмана звучит как восприятие желаемого за действительное. Даже журналисты ограничивают свои догадки. Некоторые СМИ описывают убийство чеченца как «результат конфликта в чеченской диаспоре Берлина». Немецкое государственное издание Deutsche Welle прогибается, чтобы избежать обвинений со стороны Кремля. В своей статье оно указало, что федеральная прокуратура Германии пока отказалась браться за дело об этом убийстве. Она возьмется за дело только в том случае, «если будут доказательства причастности иностранных сил». Автор статьи подчеркивал, что только СМИ говорят о возможной причастности российской разведки к расправе.

Washington post пишет, что чрезвычайная наивность Германии во взглядах на Россию вряд ли исчезнет, даже если будут четкие доказательства причастности российского правительства к убийству в Берлине. Наконец, прямые доказательства будет трудно найти, учитывая природу деятельности российской разведки за рубежом.

Трудно избавиться от впечатления, что большинство членов политической элиты в Германии (так же как и простые граждане) предпочитают не присматриваться тщательно к инциденту. Убийство – это такая морока, особенно если его совершили в центре столицы страны на глазах у многих свидетелей. Зачем позволять ему становиться на пути процветания отношений?