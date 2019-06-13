Bloomberg: У США есть способ надавить на Германию и похоронить «Северный поток-2»

Если Трамп свяжет российскую ГТС с недовольством вокруг торговли с Германией, Меркель может сдаться.

Угрозы президента США Дональда Трампа обложить санкциями сомнительный газопровод «Северный поток-2» указывают на то, что соревнование за поставки топлива в Европу обостряется. Блокирование трубопровода, который прокладывают по дну Балтийского моря, станет ударом для России.

Она останется зависимой от Украины в качестве газотранспортного коридора. А именно сейчас Киев и Москва ведут спор по транзиту топлива, пишет Bloomberg. Трамп тоже хочет отхватить долю рынка для сжиженного газа с южного побережья США, откуда первая международная поставка была осуществлена еще в 2016 году.

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Во всяком случае потребители в Европе сейчас выигрывают. Ведь цены на энергоносители на континенте сохраняются на самом низком уровне за последние три года. Пока Трамп и чиновники из его администрации месяцами угрожали санкциями без каких-либо уточнений, этот риск усложняет жизнь «Газпрому». Ему становится труднее добиться завершения «Северного потока-2» до конца текущего года.

«Хотя «Газпром» говорит, что санкции США не повлияют на его способность профинансировать проект, компания столкнется с трудностями на глобальных кредитных рынках», - считает президент консалтинговой компании в сфере энергетики GasVista LLC Лесли Палти-Гузман.

Трамп выставил проблему «Северного потока-2» как касающуюся Германии. Это добавляет напряжение в ряд других споров между Вашингтоном и Берлином в ряде вопросов: от торговли и безопасности до иммиграции. США обеспокоены, что правительство Ангелы Меркель не тратит достаточно на оборону в регионе на фоне угроз со стороны России. А «Северный поток-2» принесет режиму Владимира Путина колоссальные доходы.

«Я говорю: «Как вы можете такое делать?». Мы защищаем Германию от России. А Россия получает миллиарды долларов от Германии», - сказал он в Белом доме.

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«У нас чрезвычайные запасы сжиженного газа. И многие страны Европы хотят их купить. Германия решила покупать большой процент нужной ей энергии у России. И Германия, сделает она это или нет, но она имеет все возможности заблокировать это. Они не должны покупать этот газ», - добавил Трамп.

Судьба «Северного потока-2» может быть также связана с другими спорами в отношениях между Трампом и Меркель. А особенно от его недовольства торговым дефицитом США с Германией, созданного автомобильными компаниями, такими как BMW и Volkswagen.

«Если Трамп свяжет пошлины на немецкие автомобили с газовой трубой, Меркель может сдаться», - считает партнер компании Megawatt-X Лорен Сигален.

«Она не любит конфронтации. Меркель может оттолкнуть проблему подальше, передав ее своему преемнику в надежде, что все изменится, когда в Белом доме будет кто-то другой», - добавила она.