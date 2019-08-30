Подозреваемый в убийстве чеченца в Берлине связан с российскими спецслужбами - СМИ

Номер загранпаспорта подозреваемого приводит к подразделению московского управления МВД, которое ранее выдавало документы для военной разведки ГРУ.

Подозреваемый, задержанный за убийство на прошлой неделе гражданина Грузии в Берлине, имел паспорт, номер которого связывает его с российскими cпецслужбами.

Об этом сообщается в совместном расследовании журнала Der Spiegel, группы Bellingcat и издания The Insider.

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40-летнего Зелимхана Хангошвили убили 23 августа в парке Кляйнер Тиргартен в центре Берлина. Свидетели сообщили, что убийца приблизился к мужчине на велосипеде и дважды выстрелил ему в голову, а потом быстро уехал. Доехав до реки Шпрее, подозреваемый положил в пакет свой 9-миллиметровый Глок с глушителем и бросил в воду. Туда же он выбросил свой парик. Это заметили два подростка, которые сообщили об этом в полицию. Уже через несколько минут он был задержан полицией в центре города, где пытался затеряться в толпе туристов. Сообщалось, что он отрицал свою причастность и требовал встречи с российскими дипломатами.

Зелимхан Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе. Он происходил из общины этнических чеченцев и жил в горном районе Панкисского ущелья Грузии. По словам его брата Зураба, в Грузии покушение на него уже совершалось в 2015 году. По его автомобилю стреляли восемь раз, но он остался жив. В 2016 году он попросил убежище сначала в Украине (где ему снова поступали угрозы), а затем в Германии.

Расследование, проведенное Der Spiegel совместно с Bellingcat и The Insider, установило, что убийца приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадим Андреевич Соколов, с датой рождения 20 августа 1970 года. Однако, в реальности такого человека не существует ни в одной базе, включая базу российских паспортов. Несуществующим оказался и его адрес в Санкт-Петербурге, который он указывал при подаче документов на визу.

"Уже сам этот факт, что "Соколов" смог получить загранпаспорт на вымышленное имя, указывает на его прямую связь с государством - даже если бы ему каким-то образом удалось подделать паспорт самостоятельно, он не смог бы пройти по нему российский пограничный контроль, так как система автоматически соотносит данные отсканированного паспорта с системой Роспаспорт, где Соколова нет. Таким образом, либо он проходил границу в особом порядке (в сопровождении сотрудников ФСБ), либо тогда он был в системе Роспаспорт и позднее был оттуда удален (и то, и другое невозможно без официального вовлечения российских спецслужб)", - пишет The Insider.

Отмечается, что загранпаспорт на имя Соколова был напечатан 18 июля 2019 года, всего за 10 дней до планируемой поездки, и ранее под таким именем за границу никто не путешествовал. "Как французское консульство выдало многократную визу человеку с пустым, не биометрическим паспортом, оформленным на несуществующее имя - большая загадка", - пишет издание.

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Как пишет Европейская правда со ссылкой на Der Spiegel, номер паспорта подозреваемого приводит к подразделению московского управления МВД, которое ранее выдавало документы для военной разведки ГРУ.

Подозреваемый прибыл в Европу через аэропорт имени Шарля де Голля в Париже.

По данным местных правоохранителей, у убийцы (рост 176 см, вес 86 кг) также была обнаружена татуировка в виде пантеры и короны на левом плече и змеи на руке ниже локтя. Сотрудники спецслужб себе татуировки не набивают поэтому вероятнее всего, сам "Орлов" не был кадровым сотрудником. "По тюремным понятиям такие наколки может позволить себе авторитет, находящийся на высокой ступени в воровской иерархии. Это уже не первый случай, когда спецслужбы используют представителей криминального мира для выполнения спецопераций", отмечает The Insider.

Кремль заявил в среду, что убийство не имело ничего общего с российским государством или его официальными ведомствами.