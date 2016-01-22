Из-за дела экс-офицера ФСБ Литвиненко Британия прекратит сотрудничество с РФ во многих направлениях – эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил дипломат, эксперт «Майдана иностранных дел» Олег Белоколос.

Он выразил убеждение, что к убийству офицера ФСБ Литвиненко в 2006 году причастен президент РФ Владимир Путин, который непосредственно давал указание поступить именно так с офицером.

«Я уверен, что было прямое указание Путина... Такие действия не осуществляются без указания руководителя. Вряд ли сам Патрушев (секретарь Совета безопасности РФ - УНИАН) мог принять решение о ликвидации гражданина иностранного государства. Очевидно, что состоялось какое-то совещание, где были оценены все плюсы и минусы этого, но именно Путин принял такое решение и дал указание Патрушеву на осуществление этой спецоперации. Конечно, там не были задействованы только два человека. Очевидно, с Литвиненко были предварительные контакты и ему обещали что-то интересное. Поэтому он и пошел на этот контакт и встречался с этими людьми. Это была заранее подготовленная спецоперация российских спецслужб для того, чтобы уничтожить личного врага Путина», - считает эксперт.

Читайте такжеОбвиняемый в убийстве Литвиненко: Скорее Луна станет частью Земли, чем меня экстрадируют из России

По его мнению, после того как вчера был обнародован полный отчет судьи Высокого суда Лондона Роберта Оуэна о смерти бывшего офицера ФСБ Литвиненко, Британия прекратит сотрудничество с РФ по многим направлениям.

«Очевидно, что будет сворачивание сотрудничества между Британией и РФ по многим направлениям. Что касается возможных действий Москвы, то, кроме публичного возмущения и опровержения, я думаю, могут быть какие-то санкции в отношении британского бизнеса в РФ, если он там еще действует», - сказал он.

Белоколос также не исключает возможных провокаций против граждан Британии, которые находятся в РФ.

«Могут быть какие-то провокации против британских граждан. Я бы посоветовал британцам обходить десятой дорогой Россию. Дипломаты имеют определенный иммунитет, но бизнесмены, обычные граждане - те, кто работает в неправительственных организациях, я не исключаю каких-либо провокаций против них, задержаний, арестов под надуманными обвинениями», - сказал он.

Читайте такжеЛитвиненко за полгода до смерти обвинил ФСБ в убийстве мэра Нефтеюганска - "Открытая Россия"

Он также выразил уверенность, что практика уничтожения оппозиции в РФ, будет продолжаться.

«Есть люди, которые готовы выполнить любой приказ Путина. Есть Кадыров и другие люди, которые об этом откровенно заявляют. К сожалению, быть оппозиционером в РФ – это опасно для жизни», - отметил Белоколос.

В свою очередь координатор Международной антипутинской коалиции «Стоп фашизм в России» Герман Обухов отметил, что доказательств причастности Путина к уничтожению российских оппозиционеров собралось уже достаточно, но его никто не будет арестовывать, поскольку он имеет иммунитет.

«Иммунитет есть у любого главы государства. Безусловно, Путина никто не будет арестовывать ни в РФ, ни за ее пределами во время его поездок, хотя собралось достаточно доказательств и видна причастность к определенным событиям... На нем столько убийств и всего остального, что, когда он уйдет из власти, там десять пожизненных не хватит, чтобы отсидеть за все, что он натворил», - сказал Обухов и отметил, что, в частности, и из-за этого Путин до последнего будет держаться за власть.

Как сообщал УНИАН, Лондонский суд признал вероятную причастность президента РФ Путина к убийству Литвиненко.

В докладе суда говорится о вероятном одобрении убийства Литвиненко секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и Путиным.

Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года. Как выяснилось, смерть наступила в связи с отравлением радиоактивным полонием-210. По версии Скотленд-Ярда, его подмешали Литвиненко в чай депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой (бывший коллега Литвиненко по ФСБ) и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ.