Süddeutsche Zeitung: конец весны

В статье Томаса Авенариуса под названием «Конец весны», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, пишется о том, насколько страшным было преступление в музее Туниса из-за большого числа жертв, настолько же оно было и предсказуемым. Более того, оно было почти обязательным. Исламистские террористы находят поле для действий почти везде, где ищут, - будь-то в Париже, Копенгагене, Найроби или Тунисе.

Особенно в качестве мишеней, по мнению преступников, подходят всегда те места, где в больших количествах собираются иностранцы, то есть хорошо известные достопримечательности для туристов: посольства, аэропорты, торговые центры, музеи, руины храмов и курорты.

Огромное количество воинствующих исламистов

Кто поверил, что Тунис станет предположительно успешной демократической страной арабской весны, жизнеутверждающим исключением, ошибся или был введен в заблуждение.

Маленькая североафриканская средиземноморская страна является классической страной для туристов, музей и парламент находятся в центре столицы, контроль со стороны часто ненадежной и не очень мотивированной полиции почти отсутствует. В террористической логике джихадистов – это следующая цель.

Воинствующих исламистов в Тунисе очень много. Тунисцы представляют собой не только одну из самых больших групп среди иностранных пехотинцев Исламского Государства в Ираке и Сирии. В городке Кайруан экстремисты вскоре после падения диктатуры Бен Али, как в театральном фарсе, маршировали перед телекамерами как «Армия Аллаха», верхом на лошади и с мечами.

Также уже давно открыт фронт в самой стране. В горах, на границе с неспокойной соседней страной Алжиром, армия ведет не очень успешную партизанскую войну против исламистских снайперов, бомбардировщиков, похитителей и головорезов.

Устанавливается исламистский террор - и государственные репрессии

Для страны и ее народа стрельба перед парламентом и захват заложников в музее Туниса – катастрофа, которую нельзя недооценивать. Правительство Туниса не сможет в одночасье взять под контроль террористическую проблему - в то время как международная индустрия туризма отреагирует немедленно.

Количество гостей резко упадет, туроператоры будут предлагать альтернативные направления, поток посетителей быстро иссякнет, и за один-два года станет минимальным. Для государства с такими экономическими проблемами, как в Тунисе, которому в срочном порядке необходим весь доход от туризма, это катастрофа.

Извлечены горькие уроки. Каждый человек должен, по крайней мере, сейчас понимать, что так называемая арабская весна провалилась, и регион на долгие годы останется крайне нестабильным. Без ясных оценок риска, эти страны не подходят ни как туристические места, ни как политические партнеры или страны для инвестиций.

Демократизация, на которую возлагали надежды в 2011 году, в странах Ближнего Востока и Северной Африки, которая в то время казалась реальной возможностью, в ближайшем будущем, разумеется, не состоится.

Теперь Тунис будет развиваться, как Египет

В ответ на отсутствие смены режима во всем регионе устанавливается исламский террор и, следовательно, государственные репрессии. С одной стороны, по крайней мере внешне демократические исламские политики чувствуют себя обманутыми из-за устойчивости старого режима – посмотрите на Египет.

А исламисты, которые и без того верили только в джихад и никогда выборам, получили подтверждение своим призывам к насилию. Новые правительства таким образом ищут политическое оправдание возобновления авторитарного правления, все для борьбы с терроризмом. Египет с его воспитанником Мубарака, аль-Сиси, является этому лучшим примером. Наполовину демократически действующий Тунис в ближайшее время также может выбрать это направление.