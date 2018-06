Тим Кук рассказал, что пытался отдать часть печени Стиву Джобсу

Нынешний гендиректор Apple Тим Кук рассказал, что предлагал Стиву Джобсу, боровшемуся с раком поджелудочной железы, часть своей печени для пересадки. Трансплантацию требовалась провести к январю 2009 года. Об этом свидетельствуют фрагменты из будущей биографии о Стиве Джобсе, опубликованные журналом Fast Company, сообщает Lenta.ru.

Как описывается в книге, Кук сделал такое предложение, узнав, что у него, как и у Джобса, одна и та же редкая группа крови и что успех операции очень велик. Печень — регенерирующий орган, который способен отрасти до функционального размера как у реципиента, так и у донора, отдавшему какую-то ее часть.

На предложение Кука Джобс ответил резким отказом. «Я никогда не позволю тебе сделать это. Я никогда не сделаю это», — цитирует Кук слова Джобса.

Кук вспоминает, что ответ Джобса не был похож на реакцию эгоистичного человека. «Я сказал ему: "Стив, я полностью здоров, меня обследовали, вот медицинский отчет. Я могу сделать это, при этом не подвергая свою жизнь риску. Все будет в порядке". А он даже не задумался об этом. <…> Это было: "Нет, я не сделаю этого!". Стив кричал на меня за все 13 лет, что я знал его, только четыре-пять раз, и это был именно один из таких случаев», — отметил Кук.

В апреле 2009 года Джобс перенес пересадку печени в Методистской больнице при Университете Теннесси в Мемфисе. В 2004 году основателю Apple удалось победить рак, который у него был диагностирован годом ранее.

Бывший глава Apple умер в возрасте 56 лет 5 октября 2011 года.

Новая книга о бывшем лидере Apple получила название Becoming Steve Jobs: The Evolution Of a Reckless Upstart Into a Visionary Leader» («Становясь Стивом Джобсом: Эволюция от безрассудного выскочки в лидера-визионера»). Она написана IT-журналистом Брентом Шлендером и редактором журнала Fast Company Риком Тетцели. Биография поступит в продажу 24 марта.