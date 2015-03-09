Кук рассказал о новых возможностях Apple Watch

По словам главы Apple, с помощью Apple Watch - можно читать имейлы, принимать звонки, коннектить два Apple Watch.

Тим Кук объяснил для чего нужны именно "умные часы", для того, чтобы "следить за событиями, за спортивной командой или новостями. Потому что они на руке. а не в кармане".

Читайте такжеApple представляет новые продуктыКак сообщал УНИАН, смарт-часы Apple Watch были презентованы в сентябре 2014 года. Часы Apple Watch замеряют основные показатели здоровья пользователя. Их можно использовать как продвинутый спортивный трекер. Смена режима часов меняет интерфейс.