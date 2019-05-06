Катастрофа SSJ-100: досадное недоразумение или диверсия перед Парадом Победы?

До сих пор все катастрофы лучших в мире самолетов «Сухой Суперджет» объяснялись удивительным стечением обстоятельств, в которых высочайший профессионализм русских пилотов, помноженный на исключительную надежность авиалайнеров, собранных в самом центре мирового православия, давал прямо противоположный результат. Но не слишком ли много совпадений на этот раз?..

Страна, подарившая миру гиперзвуковое оружие, ядерные ракеты с непредсказуемой траекторией, гиперподводную мегаторпеду – убийцу континентов, передвижной бластер «Пересвет», рвотно-галлюциногенный фрегат «Горшков», хлорную нефть и робота Федора, опередивших мировой прогресс в общей сложности минимум на 500 тысяч лет, не может делать плохие самолеты, потому что не может делать плохие самолеты никогда. Это азы.

Неслучайно лучший в мире русский лайнер SSJ-100 называется не просто «Джет», а «Суперджет», иногда даже «Суперсухой»; в воздушном бою с американским F-35 «Суперсухой» вдул бы его, как Ванька штофик, хотя, конечно, кто этот F-35 в российской военной прессе уже только не вдул. Именно SSJ в далеком 2012 году, еще за два года до Крыма, демонстративно взял на абордаж индонезийскую гору Салак: тогда сочли, что кто-то отвлек летчиков разговорами, некто даже утверждал, что экипаж был поголовно бухой, но нет – он был просто преисполнен вяличия и правды русской, что плющит горы скрепою, но не всегда.

Весомым доказательством абсолютной надежности непобедимой русской авиамашины является показательная реакция русских диспетчеров аэропорта «Шереметьево» на горящий SSJ-100: «Нормально полыхает-то... Нормально сел, с огоньком, бугагага». Очень важно, что этот дружный православный смех издавали не какие-нибудь члены штаба ИГИЛ, контрас Помпео или украинские фашисты, привыкшие радоваться чужой беде, а свои же русские люди, всегда готовые обрыдаться над горем соотечественника и пересчитать поголовно всех нелюдей, кто недостаточно сильно убивался, чтобы их потом по возможности убить.

Весомым доказательством абсолютной надежности непобедимой русской авиамашины является показательная реакция русских диспетчеров аэропорта «Шереметьево» на горящий SSJ-100: «Нормально полыхает-то... Нормально сел, с огоньком, бугагага»

Отсюда легко сделать вывод, что ничего особенного с точки зрения профессионалов с самолетом не случилось. Поэтому было бы большим ханжеством упрекать уцелевших пассажиров русского надежного авиалайнера в том, что они мешали другим выйти, потому что спасали свою ручную кладь. Во-первых, а чаво такова, пусть падаждут, чай не баре, во-вторых, ручная кладь иногда застревает, патамушта какой-та казел засунул пасредь полки-то свой ванючий самовар, в-третьих, как говорится, товарищ погибай, а сам трусы запасные спасай. Ко всему прочему, в багаже у многих пассажиров бизнес-класса наверняка было много портретов дедов, воевавших с фашизмом. Все же на носу «Бессмертный полк», а хорошие портреты – дефицит, многие из самой Москвы везут, потому что в Москве деды намоленные и помощные, надо только знать где брать. Не зря в Севастополе недавно за 500-дедовую партию товара такие разборки между «Бессмертными полками» были, что полицию вызывать пришлось.

И вот здесь самое время задаться вопросом: а может ли катастрофа столь надежного «Суперджета» быть случайностью в принципе? Кому было выгодно сорвать «Бессмертный полк» в России? Кто решил омрачить трауром залихватский Парад Победы, веселые танцы военных лет и зажигательную «Калинку-малинку», а также «Бьется в тесной печурке Иван»? Почему издание американского Госдепа «Мядуза» за час до катастрофы воздушного витязя SSJ внезапно опубликовало колдовскую статью о молниях, попадающих в самолеты? Почему лидеры стран мира, которых Путин в этом году не пригласил на парад, не стали валяться у него в ногах, умоляя пустить их хоть одним глазком полюбоваться на величайшее зрелище на земле, а только злорадно хихикали и потирали руки в предвкушении чего-то плохого?..

И вот здесь самое время задаться вопросом: а может ли катастрофа столь надежного «Суперджета» быть случайностью в принципе? Кому было выгодно сорвать «Бессмертный полк» в России?

Вот именно.

Ну и, наконец, очень показательна реакция официальных фашистов. «Очень показательна реакция официального Киева. Её нет. Ни от Порошенко, ни от нового президента, хотя ещё и не вступившего в должность, Зеленского, - пишет российская пресса. - Судя по всему, никакой другой Украины у нас в ближайшее время не будет». Ну и не надо (хотя, пока фашиствующие молодчики публиковали эту статью, новый вожак киевской хунты Зеленский таки дал слабину и выразил соболезнования – но ясно, что при этом он улыбался).

Всех желающих помочь украинской армии эффективно приумножить количество портретов в «Бессмертном полку» на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ