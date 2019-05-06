Зеленский выразил соболезнования близким погибших в аварии в "Шереметьево", во время терактов на Шри-Ланке и бойцов на Донбассе

Новоизбранный президент отметил, что он ежедневно думает об украинских пленных в РФ и на оккупированных территориях и о том, как вернуть их домой.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в аварии в московском аэропорту "Шереметьево", во время терактов на Шри-Ланке и украинских бойцов, погибших на Донбассе.

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"Жизнь - это высшая ценность. О том, что её нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в "Шереметьево". Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - заявил он.

Зеленский отметил, что он ежедневно думает об украинских пленных.

"Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, мы должны поставить человека и его жизни главной целью", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в том числе в католических храмах и дорогих отелях. Погибли около 250 человек, точные цифры пока не известны из-за сложностей с идентификацией тел. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По данным СМИ, западные спецслужбы предупреждали правительство Шри-Ланки о возможном нападении. Газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что спецслужбы также располагают информацией о подготовке новых терактов в курортных зонах стран Азии и Африки. По данным издания, речь идет о курортах Индии, Кении, Мальдивских островов и Танзании. Официального подтверждения этой информации нет.

5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. По состоянию на утро 6 мая, в результате катастрофы погиб 41 человек. По предварительным данным МИД, среди травмированных есть один гражданин Украины.