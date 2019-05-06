Пожар в Шереметьево: 13 человек погибли из-за пассажиров, которые пытались спасти свои вещи – СМИ

Всего погиб 41 человек.

13 пассажиров в хвостовом отсеке самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся в московском аэропорту "Шереметьево", погибли из-за попытки других пассажиров достать с багажных полок свои вещи.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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Очевидцы рассказали, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры начали в панике доставать свои вещи с полок. Из-за этого стало труднее эвакуировать пассажиров из хвоста лайнера, и они сгорели в огне.

Собеседник агентства рассказал, что обычно перед вылетом экипаж самолета инструктирует пассажиров.

"В экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них, и для других", — рассказал источник.

Напомним, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, вечером 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время запросило аварийную посадку.

В России официально сообщили о 41 погибшем.