Financial Times: Брюссель стал камнем преткновения для России и Венгрии, подписавших ядерное соглашение

Кристиан Оливер и Эндрю Байрн в своей статье, которая называется «Брюссель стал камнем преткновения для России и Венгрии, подписавших ядерное соглашение», опубликованной в британской газете Financial Times, пишут, что контракт стоимостью 12 млрд. евро, который Венгрия подписала с российской государственной компанией относительно атомной электростанции может быть заблокирован регулирующими органами ЕС.

Вето либо непомерно высокий штраф от Брюсселя может сильно навредить Виктору Орбану, премьер-министру Венгрии, который на основе этого проекта выстраивает свою стратегию углубления политических и экономических связей с Россией, несмотря на то, что Запад пытается изолировать Москву из-за украинского конфликта.

Противники этой сделки говорят, что она несет в себе финансовые риски и усиливает энергетическую зависимость Венгрии от России. Страна уже итак импортирует из России 80 % своей нефти и 60 % своего газа.

В декабре Будапешт заключил контракты на проектирование, строительство и содержание двух реакторов мощностью 1200 мегаватт в городе Пакш, расположенном в 120 км к югу от Будапешта, с дочерней компанией российского «Росатома». Но решение скрыть некоторые детали контрактов по причинам национальной безопасности вызвало подозрения у критиков г-на Орбана и в Брюсселе.

Хотя Европейская комиссия не возражала против межправительственного соглашения, подписанного двумя странами чуть более года назад, заключение договора о достройке АЭС «Пакш» вызвало сильные опасения, связанные с проблемами монополии.

Два агентства ЕС в настоящее время изучают это соглашение. Одно из них – Евратом, которое пока не дало обязательное в данном случае согласие на поставки топлива на АЭС «Пакш» по техническим и финансовым причинам, но переговоры продолжаются, по словам одного чиновника, проинформированного в этом вопросе. Для реализации всех соглашений о поставках ядерного топлива государствами-членами ЕС необходимо получить зеленый свет от агентства.

Европейская комиссия также заинтересовалась государственными субсидиями и законностью контрактов, заключенных с «Росатомом» и его филиалами без тендера.

Антимонопольное расследование, которое называют возможным случаем нарушения законодательства ЕС со стороны должностных лиц, пока находится на ранней стадии, что дает Венгрии возможность заключить соглашение с Брюсселем до проведения полного официального расследования.

Борьба желаний – это составляющий элемент более широкой битвы между технократами ЕС и Россией в области энергетической безопасности Европы. В прошлом году Москва отказалась от проекта газопровода «Южный поток» в Восточной Европе стоимостью 50 млрд. долл. после того, как регулирующие органы ЕС сказали, что «Газпром», российский газовый монополист, нарушил бы правила конкуренции, если бы одновременно поставлял газ и владел трубопроводом.

Европейские дипломаты говорят, что решение Орбана не проводить тендер вызвало еще больше опасений по поводу того, что его тесные связи с Москвой могут привести к тому, что Венгрия будет выступать против ужесточения санкций в отношении России.

Во время официального визита в Будапешт на прошлой неделе Владимир Путин, президент России, подтвердил, что Москва на 80 % обеспечит финансирование проекта, подчеркнув, что он имеет «большое значение» для него.

Политики из венгерской партии зеленых LMP, которые начали процесс разбирательств из-за секретности проекта в будапештском суде, предупредили, что «Пакш» будет дорогой ошибкой.

«Мы хотели бы, чтобы наша страна освободилась от энергетической зависимости от России, в то время как г-н Орбан, кажется, серьезно пристрастился к ней», – сказала Бернадетт Сел, один из лидеров партии.

Тем не менее, в знак того, что Будапешт готов к конфронтации с Брюсселем в этом вопросе, г-н Орбан заявил на прошлой неделе, что энергетическая политика – это суверенный вопрос: «У нас возникнет большая проблема… Я ожидаю эскалацию конфликта».

Пресс-секретарь венгерского правительства сказал, что Комиссия «тайно» пытается вмешиваться в национальную энергетическую политику, и предупредил, что попытки Брюсселя создать единый внутренний энергетический рынок представляют угрозу для суверенитета государств-членов ЕС.