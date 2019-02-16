В Конгрессе США проверят законность введения Трампом чрезвычайного положения

Там подчеркивают, что на самом деле никакой чрезвычайной ситуации на южной границе пока нет.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проведет расследование законности введения президентом Трампом режима чрезвычайного положения, с помощью которого он намерен получить средства для строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом говорится в открытом письме конгрессменов на имя президента США, сообщает "Украинская правда".

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"Грабя военный бюджет для строительства стены, средства на которую не согласился выделить Конгресс, вы нарушаете основной принцип разделения властей и подрываете одно из основных положений Конституции", - говорится в документе, который подписали председатель комитета Джеральд Надлер, вице-председатель Мэри Скендон и 5 председателей подкомитетов.

В письме подчеркивается, что юридический комитет "начинает немедленное расследование этого вопроса, которое вызывает серьезные конституционные и уставные вопросы".

"Мы просим, чтобы лица, которые принимали участие в подготовке этого заявления, включая советника Белого дома Пэта Сиполлона и чиновников Минюста, были доступными для слушаний в ближайшие дни, чтобы мы могли полностью понять обоснование ваших односторонних деклараций", - подчеркнули конгрессмены.

Они подчеркнули, что на самом деле никакой чрезвычайной ситуации на южной границе пока нет.

"Тот факт, что вы подписываете указ о чрезвычайном положении только после того, как годами не могли добиться одобрения Конгресса на строительство вашей стены, также свидетельствует о том, что никакого чрезвычайного положения нет", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 февраля, объявил о введении чрезвычайного положения в стране, чтобы получить финансирование на строительство стены вдоль границы с Мексикой.