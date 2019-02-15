Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в США

Соответствующее решение американский президент принял ради строительства стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 февраля, объявил о введении чрезвычайного положения в стране, чтобы получить финансирование на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

Об этом он объявил во время брифинга в Белом Доме, пишет ТСН.

"Я подпишу чрезвычайное положение", - объявил Трамп.

Одновременно он объявил о выделении в рамках чрезвычайного положения $8 млрд. Средства будут направлены на строительство "стены Трампа" вдоль мексиканской границы.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter обнародовало фото американского президента, который подписывает соответствующий документ. Фактически ЧП введен президентом в действие.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS — Sarah Sanders (@PressSec) February 15, 2019

Введение режима ЧП позволит Дональду Трампу увеличить ассигнования на строительство ограждения на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено лишь $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.

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Против НС решительно выступили демократы. Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что "введение режима ЧС в общенациональном масштабе - беззаконие".

Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси пригрозила подать в суд иск против решения Трампа.

В четверг сенат принял бюджет, который обеспечивает финансирование государственных структур до конца финансового года, такое же решение ожидается от палаты представителей.

Добавим, правительство США прекратил работу 22 декабря 2018 года, после того, как глава Белого дома Дональд Трамп не смог договориться с Конгрессом о бюджете на 2019 год. У него, по мнению американского лидера, должны были быть включены расходы в размере 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Прекращение финансирования федеральных структур на Рождество привело к хаосу в конце 2018 года, который дополнился резким падением фондовых рынков, внутрипартийным обострением из-за увольнения министра обороны Джеймса Мэттиса, выводом войск из Сирии, а также расследованием специального прокурора ФБР Роберта Мюллера.

Наконец, 25 января Сенат и Палата представителей приняла законопроект о прекращении "шатдауна" до 15 февраля 2019 года и передали его американскому президенту Дональду Трампу, который сразу же его подписал. Отметим, что документ не предусматривает выделения дополнительных средств на строительство стены, сооружение которой лоббировал глава США, на американской границе с Мексикой.