Мультики о свинке Пеппе странно влияют на детей

Американские родители жалуются, что их дети говорят с британским акцентом и хрюкают.

Родители в США жалуются, что из-за мультиков о свинке Пеппе их дети говорят с британским акцентом, хотя никогда не выезжали из родной страны или даже штата.

Мультфильм, который транслирует телесеть Nick Jr. как в Европе, так и в Северной Америке, довольно популярен среди детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, пишет издание Daily Star. Однако, некоторые мамы и папы в США предостерегают о так называемом «Эффекте Пеппы». В частности, они рассказывают о том, как их дети из-за мультфильма начали хрюкать в конце предложений, как любимый вымышленный персонаж.

Читайте такжеБританским фанатам ММА вместо боя включили мультфильм про свинку Пеппу

«Мы были рады, когда наша дочь начала смотреть Свинку Пеппу, потому что мы думали, что она подхватит великолепный британский акцент. Но все, чему она научилась – это хрюкать, как поросенок», - пожаловалась одна американская пара.

Других же не очень радует, что их 2-летний ребенок, который «никогда не был за пределами Вашингтона, Орегона и Калифорнии, теперь обрел уверенный британский акцент».