Режиссер "Властелина колец" снимет документальный фильм о The Beatles

В основу фильму будет положено 55 часов видео, которые были сняты во время записи альбома "Let it be".

Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон станет автором нового документального фильма про то, как за несколько месяцев до своего распада The Beatles записывали альбом "Let It Be".

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на официальный сайт группы.

В картине будут использованы 55 часов пленки, отснятой в январе 1969 года. Тогда The Beatles решили сделать фильм про работу над новыми песнями и для этого ежедневно репетировали в присутствии съемочной группы. Процесс записи сопровождался конфликтами - гитарист Джордж Харрисон даже на несколько дней уходил из группы. Финалом проекта стал концерт на крыше студии - последнее публичное выступление The Beatles в полном составе.

Весной 1970 года, вскоре после объявления о распаде The Beatles, на основе этого материала выпустили альбом и фильм под названием "Let It Be". И хотя к тому моменту группа успела записать и выпустить еще один альбом, именно "Let It Be" стал ассоциироваться с концом The Beatles - в том числе из-за негативных воспоминаний участников о процессе работы над пластинкой, а также из-за включенной в фильм сцены ссоры музыкантов.

По словам Джексона, после знакомства с архивными кадрами он понял, что "реальность очень отличается от мифа". "Конечно, там есть драматичные моменты - но нет такого сильного разлада, с которым проект так долго ассоциировали. Невозможно оторваться, глядя на то, как Джон, Пол, Джордж и Ринго работают вместе и создают песни, которые позже станут классикой. А еще это смешно, жизнеутверждающе и удивительно душевно", - заявил он.

Название и дату выхода фильма объявят позже. Вместе с картиной будет выпущена и отреставрированная версия оригинального фильма "Let It Be".

Проект станет третьим за последние годы заметным релизом с неизвестными архивными материалы The Beatles. В 2017-2018 годы были выпущены переиздания альбомов "Sgt. Pepperʼs Lonely Hearts Club Band" и "The Beatles" с десятками ранее не выпускавшихся записей. Пока неизвестно, собираются ли The Beatles опубликовать вместе с новым фильмом и аудиоархив сессий записи "Let It Be" (ранее он уже неоднократно выходил на пиратских дисках).