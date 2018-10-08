«Дебилы, еще бы буденовки надели»: СМИ рассказали, как в Минобороны РФ искали виновников провалов ГРУ

Подготовкой кибератаки на штаб-квартиру ОЗХО в Гааге занимался полковник Бахтин - близкий друг отравителя Скрипалей Анатолия Чепиги.

В минувшую субботу в Минобороны РФ прошло секретное совещание, посвященное громким провалам российской разведки в США, Англии, Нидерландах и Черногории.

Об этом говорится в материале журналиста Сергея Канева (центр "Досье") для «МБХ Медиа».

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«Среди прочих нелестных оценок звучали «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство», «дебилы» и «еще бы буденовки надели». Судя по всему, скоро в Главном управлении Генштаба РФ (ранее ГРУ) предстоит большая зачистка, и некоторых генералов попросят на выход», – говорится в материале.

Отмечается, что в числе прочих виновных в неудачах назвали полковника ГРУ Константина Бахтина, который работает под «крышей» посольства РФ в Нидерландах. Бахтин также является близким другом отравителя Скрипалей Анатолия Чепиги, ставшего известным во всем мире как «Руслан Боширов».

Со ссылкой на источник утверждается, что в штаб-квартире ГРУ тщательно проанализировали действия всех групп, засланных проводить диверсии и спецмероприятия за рубежом. Итог оказался неутешительным: сами разведчики и их непосредственные командиры не соблюдали элементарных основ нелегальной и агентурной работы, общались между собой по телефонным номерам, зарегистрированным в московском регионе, а сами разговоры с указанием подробностей велись почти открытым текстом.

Особый разнос получили задержанные в апреле кибер-диверсанты, пытавшиеся взломать компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Так, при досмотре у одного из задержанных - Алексея Моренца, обнаружили квитанцию на поездку на такси в аэропорт Шереметьево от Несвижского переулка, где расположен комплекс зданий Минобороны РФ, в том числе в/ч № 26 165, в которой он официально служит. Моренец сохранил квитанцию для отчета в бухгалтерии воинской части.

По словам все того же источника в военном ведомстве, диверсанты изначально были обречены на провал: «Голландская контрразведка пасла их с самого начала. Скорее всего, они прослушивали телефон второго секретаря нашего посольства Кости Бахтина, который постоянно созванивался с „Хорошевкой“ (в/ч 45 807) и обсуждал детали операции. Он, кстати, отвечал и за техническую сторону и передал этим придуркам нужную аппаратуру. В ближайшее время его отзовут в Москву и, возможно, снимут не только погоны».

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Полковник Константин Бахтин, согласно информации журналиста, родился в 1978 году в Башкортостане и проходил службу в в/ч 54 902 в Хабаровском крае, более известной как военный аэродром Гаровка-2. В дальнейшем воинскую часть расформировали, а Бахтина, после собеседования, откомандировали в Военно-Дипломатическую академию (ВДА), и он поступил слушателем на первый факультет (стратегическая агентурная разведка).

Во время учебы в ВДА Бахтина с семьей поселили в общежитии Российского государственного гуманитарного университета по адресу Кировоградская улица, 25, корп. 1. Проживал Бахтин в квартире № 10, а в квартире № 28 жил Анатолий Чепига, он же Руслан Боширов. Чепиги и Бахтины дружили семьями и вместе отмечали праздники.

Потом Бахтина отправили в посольство РФ в Нидерландах, и в качестве 2-го секретаря он усиленно искал агентурные подходы к международной следственной группе, расследующей обстоятельства уничтожения в 2014 году в небе над Донецкой областью малайзийского "Боинга". В последнее время полковник Бахтин координировал подготовку спецопераций по кибератакам на штаб-квартиру ОЗХО в Гааге.

Тем временем, в Минобороны ходят усиленные слухи, что в середине сентября на ковер к Путину вызывали начальника Главного управления генштаба ВС РФ (ранее ГРУ) генерал-полковника Игоря Коробова, и по возвращении домой ему стало плохо.

Не исключено, что до конца года Коробова снимут с должности, а на его место поставят родившегося в Петербурге генерала Сергея Гизунова. Последнего называют "глазами и ушами Путина" в военной разведке

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Нидерландов в апреле выслали из страны четырех граждан РФ, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В Амстердаме считают, что операцию готовило российское ГРУ.

По данным, которые раскрыла министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, кибератаку против ОЗХО готовили Алексей Моренец 1997 года рождения, Евгений Серебряков (1981), Олег Сотников (1972) и Алексей Минин (1972).