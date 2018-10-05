В Великобритании назвали Россию страной-изгоем

По словам министр обороны Британии, Россия "ведет себя не как великая держава, а как государство-изгой, и это недопустимо".

Великобритания считает Россию "страной-изгоем" в свете сообщений британских и нидерландских разведведомств, обвинивших Москву в кибератаках.

Об этом в пятницу, 5 октября, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон в ходе визита в ФРГ, передает dw.com.

"Мы видим государство, которое готово пренебрегать всеми правилами. Государство, которое готово пренебрегать всеми границами и не испытывает никакого уважения к другим странам", - цитирует агентство dpa заявление Уильямсон.

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По его словам, Россия "ведет себя не как великая держава, а как государство-изгой, и это недопустимо".

Министр обороны Великобритании посетил военный полигон бундесвера Зеннелагер в Аугустдорфе (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Уильямсон и глава оборонного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) подписали там соглашение об укреплении военного сотрудничества между двумя странами.

Как сообщал УНИАН, накануне Великобритания заявила, что российская военная разведка "почти наверняка" стоит за масштабной кампанией кибератак на политические институты, бизнес, медиа и международные спортивные организации во всем мире. Австралийские разведывательные службы также обнаружили свидетельства о "вредной киберактивности", организованной Москвой.

В свою очередь Нидерланды сообщили, что еще весной выслали четырех российских шпионов в связи с запланированной кибератакой на базирующуюся в Гааге Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ), которой власти страны предотвратили. Россияне также планировали кибератаки в Швейцарии на лабораторию ОЗХЗ и намеревались получить доступ к материалам расследования относительно сбития в 2014 году над Донбассом самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", заявили в правительстве Нидерландов. Канада также сообщила о кибернападении российских хакеров на базирующиеся в Монреале Всемирное антидопинговое агентство и Национальный центр по этике в спорте.